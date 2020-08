Egan Bernal stapt uit Dauphiné met rugklachten, ook Kruijswijk en Buchmann geven op ABD

15 augustus 2020

11u42 12 Wielrennen Slecht teken voor de Tourwinnaar van vorig jaar. Egan Bernal liep al de hele Dauphiné achter de feiten aan - leider Roglic was veruit de betere - en stapt nu ook met rugklachten uit koers. Ook Steven Kruijswijk en Emanuel Buchmann verlieten na een valpartij de Dauphiné. Hun voorbereiding op de Ronde van Frankrijk, die op 29 augustus start, verloopt zo allesbehalve vlekkeloos.



Opdoffer voor Team Ineos. Hun speerpunt en de Tourwinnaar van vorig jaar Egan Bernal kon vandaag niet meer aan de start verschijnen van de vierde rit in de Dauphiné. De Colombiaan sukkelt met de rug. Hoe ernstig de blessure precies is, is nog niet duidelijk. De voorbije dagen moest Bernal zijn meerdere erkennen in Jumbo-kopman én grote concurrent voor Tourwinst Primoz Roglic. Zo eindigde hij gisteren in Saint-Martin-de-Belleville pas als veertiende op 12 seconden van de gele trui. Bernal stond pas zevende in het algemene klassement van de Dauphiné.

Ook Steven Kruijswijk en Emanuel Buchmann rijden de Dauphiné niet uit. De twee klimmers moesten noodgedwongen opgeven na een valpartij in de vierde etappe. Bijltjesdag voor de Tourfavorieten.

