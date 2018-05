Egan Bernal herovert met tweede ritzege leiderstrui in Ronde van Californië Redactie

19 mei 2018

01u20

Bron: Belga 0 Wielrennen Egan Bernal heeft vrijdag de leiding in de 13e editie van de Ronde van Californië (WorldTour) heroverd. De 21-jarige Colombiaan van Sky deed dat door de zesde etappe, een zware bergrit van Folsom naar South Lake Tahoe, te winnen.

Na 196,5 kilometer had Bernal op de slotklim 1:28 voor op de Brit Adam Yates. Tao Geoghegan Hart, een teamgenoot van Bernal en landgenoot van Yates, werd op 1:30 derde. Laurens De Plus was met een elfde plaats op 1:50 beste Belg.

Bernal nam de gele leiderstrui over van de Amerikaan Tejay van Garderen. Die moest op de voorlaatste klim, de zwaarste van de dag, lossen en finishte als zevende op 1:38. In de stand heeft Bernal nu 1:25 voor op Van Garderen en 2:14 op zijn landgenoot Daniel Felipe Martinez. De Plus is op 3:50 achtste.

Voor Bernal is het de tweede zege in deze rittenwedstrijd. Maandag won hij de tweede etappe. De leiderstrui die hij toen pakte, moest hij twee dagen later na de tijdrit afstaan aan Van Garderen. Met ook nog de eindzege in de Colombia Oro y Paz (2.1), een rit in de Ronde van Romandië (WT) en de nationale tijdrittitel zit de Colombiaanse klimgeit dit seizoen aan vijf overwinningen.