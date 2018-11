Eerste transgender in regenboogtrui kon zeker niet enkel vieren na historische zege: “Niet simpel om doodsbedreigingen te krijgen” TLB

Bron: CTV News/Cycling.Today 0 Wielrennen De Canadese transgendervrouw Rachel McKinnon kroonde zich midden oktober op een wielerbaan in Los Angeles tot de beste van de wereld op de sprint bij de Masters (35-44). Helaas leverde die zege McKinnon niet enkel de regenboogtrui, maar ook bakken kritiek op. In een gesprek met CTV News zegt McKinnon dat ze zelfs doodsbedreigingen heeft ontvangen.

McKinnon, die een doctoraat in de filosofie behaalde aan het Charlestoncollege in South Carolina, werd als man geboren, maar onderging een geslachtsoperatie. Daardoor mocht de Canadese bij de dames deelnemen aan het WK op de sprint bij de Masters. McKinnon pakte de wereldtitel, maar behalve lof volgden er ook heel wat kritische reacties. Er kwamen zelfs doodsbedreigingen.

“Het is niet simpel om doodsbedreigingen te krijgen en je zomaar over die berichten heen te zetten”, aldus McKinnon tegenover CTV News. “Het is lastig om tienduizenden, misschien wel honderdduizenden, berichten te lezen die je een man noemen, terwijl je je echt een vrouw voelt.”

De foto van de podiumceremonie van de Masters (35-44) ging in oktober viraal. McKinnon steekt daarin letterlijk met kop en schouder boven haar concurrentes uit. “Hoe kun je nog de vrouwen die je hebt bedrogen nog in de ogen kijken? De transgenderbeweging wordt hier gewoon mee achteruitgeslagen. Jouw overwinning is de schaamte voorbij”, klonk het onder meer op sociale media.

McKinnons concurrente Jen Wagner was één van de criticasters. “Ik eindigde op de derde plaats en vind dit helemaal NIET eerlijk”, schreef Wagner op Twitter. Maar dat liet McKinnon niet zomaar gebeuren. “Ik haalde geen enkel fysiek voordeel uit mijn verleden als man. Er is totaal geen bewijs dat ik door mijn vroegere testosteronwaarden een oneerlijke voorsprong op mijn concurrentes zou hebben.”

“Mijn overwinning verdeelt de meningen, maar voor de tegenstanders kan ik alleen maar slecht doen. Als ik win, dan ben ik een transgender en had ik voordelen omdat ik vroeger een man was. Als ik verlies, dan zullen ze zeggen dat ik niet goed genoeg ben. Ze zullen nooit vertellen of schrijven dat ik gewonnen heb door hard te trainen. Ik heb geen enkele regel gebroken met mijn deelname of winst. Dit is trouwens geen kwestie over fair of niet fair. Voor mij gaat dit om mensenrechten. We kunnen toch moeilijk mensen in de maatschappij als transgender erkennen en dat tegelijk niet doen in de sport?”