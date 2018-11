Eerste profseizoen van toptalent Remco Evenepoel telt… 55 koersdagen JDK

06 november 2018

07u52 0 Wielrennen Dat hij over Remco Evenepoel zal waken alsof het zijn eigen zoon betreft, zweert Patrick Lefevere. De teammanager van (Deceuninck-)Quick.Step houdt woord. Het debuutseizoen van het 18-jarige toptalent uit Schepdaal zal in 2019 slechts… 55 koersdagen tellen.

Evenepoel krijgt, onder deskundige begeleiding van coach Koen Pelgrim, een mooi afgelijnd programma, focussend op zijn specifieke kwaliteiten als klimmer en tijdrijder. “De eerste vier maanden rijd ik enkel rittenkoersen”, onthult hij. “Ik begin in de Ronde van San Juan (20-27/01), daarna volgen in principe de Ronde van de Algarve (20-24/02), de Ronde van Catalonië (25-31/03) en de Ronde van Turkije (16-21/04).” Elke maand een rittenkoers dus, met tussendoor ruim aandacht voor rust en recuperatie. “Ideaal, die proevertjes”, vindt Evenepoel. “Ik kan er mezelf rustig ontdekken als prof. Mijn mogelijkheden aftasten en aanvoelen van ‘ha, zo werkt dat hier’. Catalonië wordt al wel een uitdaging. WorldTour-niveau. Valverde, Quintana en co zullen er ongetwijfeld al goed voor de dag komen. Ik kijk er naar uit. Dit werkt motiverend. In mijn hoofd ben ik er nú al mee bezig. Ik wil er in Argentinië meteen staan.”

Na zijn eerste 26 competitiedagen volgt een korte break. “Het verdere vervolg van mijn seizoen moet nog worden besproken. Wellicht rijd ik ook de ploegentijdrit en klimetappe van de Hammer Series Limburg (07-09/06). Veel Belgisch werk is er, op het BK tijdrijden in Middelkerke (28/06) en het weg-BK in Gent (30/06) na, voorlopig niet bij.