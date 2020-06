Eerste Belgische profkoers sinds corona-uitbraak op 5 juli in Rotselaar, mét Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal ABD

19 juni 2020

20u21 0 wielrennen De Grote Prijs Vermarc Sport wordt de eerste Belgische profkoers na het uitbreken van de coronacrisis. Op zondag 5 juli organiseert de sportkledingfabrikant een wielerwedstrijd van 160 kilometer in en rond het Vlaams-Brabantse Rotselaar. Onder meer Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal zegden al toe.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“De ene na de andere koers wordt afgelast. Dat doet pijn als wielerliefhebber en bedrijf”, vertelt Marc Verbeeck, zoon van Frans en CEO van Vermarc Sport. “De koers heeft ons zoveel gegeven. Nu is het tijd om iets terug te doen in deze moeilijke tijden. Op dit moment moet je net iets dúrven doen voor de wielersport.”

En dus organiseert Verbeeck op zondag 5 juli, normaal het weekend waarin Rock Werchter doorging, een nieuwe profkoers in Rotselaar. Het wordt de eerste wielerwedstrijd in ons land sinds het uitbreken van de coronapandemie. De koers start aan de gebouwen van Vermarc Sport en zal verreden worden op een pittig parcours van 15 kilometer doorheen Rotselaar en Aarschot. In totaal leggen de – maximaal 175 – renners 160 kilometer af. De finish ligt in Wezemaal, deelgemeente van Rotselaar. Het plaatselijk bestuur gaf gisterochtend groen licht.

Kosten: 15.000 euro

“Uiteraard zullen we rekening houden met de coronamaatregelen”, aldus Marc Verbeeck. “We laten geen publiek toe aan de start en finish. Het parcours is vijftien kilometer lang, er is plaats genoeg om aan de kant van de weg te kijken.” Verbeeck raamt de organisatiekosten op een totaal van 15.000 euro. “Ons bedrijf staat garant voor de kosten, maar we zijn nog volop op zoek naar sponsors.”

Die zoektocht verloopt volgens Verbeeck vlot. Daar zal de aanwezigheid van alle Belgische profteams zeker voor iets tussen zitten. Deceuninck-Quick.Stepp, Lotto-Soudal, Alpecin-Fenix, Circus–Wanty Gobert, Sport Vlaanderen–Baloise, en Bingoal–Wallonie Bruxelles hebben al toegezegd.

Nog dit: de wielerwedstrijd wordt geen unicum, althans dat is de bedoeling. “We willen vanaf nu zeker één profkoers per jaar organiseren in Rotselaar”, besluit Verbeeck.