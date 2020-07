Eerste Belgische profkoers na corona, meteen raak voor Deceuninck-Quick.Step: Sénéchal soleert naar zege in GP Vermarc Redactie

05 juli 2020

17u19 10 Wielrennen De coronabreak heeft de zegehonger van Deceuninck-Quick.Step niet gestild, integendeel. In de GP Vermarc - de eerste profkoers op Belgische bodem - was het meteen raak. Florian Sénéchal reed in de finale weg van medevluchters Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) en Victor Campenaerts (NTT) en kwam solo aan.

Na een minuut stilte voor de gisteren overleden Niels de Vriendt trok het peloton zich op gang voor de eerste Belgische koers in maanden. En of het koers was. Victor Campenaerts had er duidelijk zin in. De werelduurrecordhouder was meteen erg actief en zette een eerste ontsnapping op poten.

Dan een interessante ontwikkeling: een dozijn renners maakte de sprong uit het peloton, met daarbij Fabio Jakobsen. De Nederlandse kampioen wachtte de sprint niet af en toonde zich al erg vroeg. Het lied van Jakobsen was uitgezongen toen een bedrijvige Campenaerts nog maar eens aan de boom schudde.

Campenaerts kreeg enkele metgezellen mee. Wat verderop kwam de volgende golf vanuit het peloton: Belgisch kampioen Tim Merlier en enkele kompanen maakten de aansluiting. Dit gezelschap mocht het uitvechten, het peloton was uitgeteld. Op de hellingen kreeg Campenaerts het intussen knap lastig, maar de NTT-renner overleefde.

In de voorlaatste ronde trok een kwartet ten aanval. Florian Sénéchal, Oscar Riesebeek, veldrijder Corné van Kessel en, jawel, Victor Campenaerts kozen het ruime sop. Van Kessel haakte af, de drie anderen stoomden de laatste ronde in. Daarin plaatste Sénéchal een verschroeiende versnelling op een strook bergop. De Fransman soleerde naar de zege, voor Riesebeek en Campenaerts.

This is what we do. Winning real races. 😈🐺 Remco Evenepoel(@ EvenepoelRemco) link

