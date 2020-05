Eerste Belgische contractverlenging na de coronacrisis: Van Asbroeck blijft nog twee jaar langer bij Israel-Start Up Nation DMM

18 mei 2020

16u26 0 Wielrennen Tom Van Asbroeck heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation met twee jaar verlengd. De 30-jarige Oost-Vlaming blijft nog tot eind 2022. Van alle Belgische renners kreeg enkel Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) dit jaar al eerder een contractverlenging.

De eerste Belgische contractverlenging in de WorldTour na de uitbraak van de coronacrisis is een feit: Tom Van Asbroeck heeft zijn aflopende verbintenis bij Israel Start-Up Nation verlengd. De Oost-Vlaming koerst al ruim één jaar voor de ploeg uit Israël en daar weten ze de prestaties van onze landgenoot naar waarde te schatten. Van Asbroeck won vorig jaar Binche-Chimay-Binche en eindigde 27 keer in de top tien van een wedstrijd.

“Tom wist vorig jaar het grootste aantal top tien-plaatsen voor onze ploeg veilig te stellen”, klinkt het. “Hij is onze Mister Reliable.” Bij Israel-Start Up Nation is Van Asbroeck een pion voor het klassieke en voor het werk in de grote wielerronden. Als snelle man is hij immers een gedroomde loods voor André Greipel. In de kern van de ploeg zit met Ben Hermans nog een andere Belg.

“Deze ploeg is sterk gegroeid het voorbije jaar. Het mooiste eraan is dat ik ben meegegroeid. Toen de ploeg me enkele weken geleden in het midden van de coronacrisis benaderde om mijn contract te verlengen, was het voor mij één van de makkelijkste beslissingen ter wereld. Ik mocht er nog over nadenken, maar ik was meteen akkoord. Het is een eer en beloning voor mij. Ik zou hier zelfs graag mijn carrière afronden”, aldus Van Asbroeck.

