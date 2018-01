Eerste aanvalskilometers van De Gendt zitten erop: "Ik wou een keer mee zitten in ontsnapping" MG

20 januari 2018

11u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen De eerste kilometers in de aanval zitten erop. Thomas De Gendt reed gisteren 145 kilometer voorop. De eerste aanval was de goede. Meteen na de start gingen De Gendt en een groepje medevluchters er vandoor.

"Ik wou een keer mee zitten in de ontsnapping. Ik heb dat elk jaar al gedaan in Australië. Ik had zin om dat nog een keer te doen", vertelt De Gendt achter het podium waar hij zal worden gehuldigd als de strijdlustigste renner van de dag. What else? Rustig werkt De Gendt een zakje Haribo snoepjes naar binnen.

"Ik vind dat we de hele dag heel goed hebben samengewerkt. Maar uiteindelijk bleek het groepje niet sterk genoeg." Na 135 kilometer bleef enkel Nicholas Dlamini over, de Zuid-Afrikaanse neoprof van Dimension Data. Dlamini zal de Tour Down Under eindigen als winnaar van de bergprijs, die De Gendt vorig jaar won.

De Gendt: "Hij was verrassend sterk. Maar toen hij bij de eerste doortocht op Willunga Hill zijn punten had voor de bergtrui, was het over voor hem." Toen was het nog twintig kilometer ver, en stond De Gendt er alleen voor. "In die afdaling pakte het peloton zoveel snelheid. Boven had ik een minuut voorsprong, op het einde van de afdaling zaten ze mij op de hielen. Ik ging naar beneden met een snelheid van bijna 90 km/u. In het peloton halen ze dan gemakkelijk meer dan 100 km/u."

Verloren zaak, maar toch: opdracht volbracht. Het Haribozakje is nu helemaal leeg. Het is geen ijstaart, maar ook dat is verdiend. Tip voor de Tour: laat de prijs van de strijdlust daar niet langer door Antargaz, maar door Haribo sponsoren.