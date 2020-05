Eerst de gracht in, daarna winnen voor de ogen van vader Eddy: 20 jaar geleden boekte Axel Merckx zijn “mooiste zege ooit” JDK

21 mei 2020

Vallen, opstaan en... winnen, was het die zondag 21 mei in de finale van de achtste Giro-etappe voor Axel Merckx. Plots bleek hij nergens meer te bespeuren in de kopgroep van acht. “In een scherp bochtje tijdens de afzink van de laatste klim (Monte Acuto) kon José Enrique Gutierrez niet meer remmen en duwde hij me los de ‘gracht’ in. ‘Zo snel mogelijk weer die fiets op en naar voren’, dacht ik. Ik wilde die kans op etappewinst niet zomaar te grabbel gooien. Tenslotte had ik er lang en hard genoeg voor gewerkt.”

Het was waar Merckx naar de Ronde van Italië voor was gekomen. “En om klassementspion Tonkov zo goed mogelijk bij te staan. In de aanloop naar de Giro was ik vijfde geworden in Luik-Bastenaken-Luik. Ik stak dus in ­supervorm. Ik herinner me nog de teambriefing op de Mapei-bus, bij de start van de bewuste rit in Corinaldo. ‘Axel’, zei Davide Bramati. ‘Stél dat je in de goeie vlucht belandt: wacht de spurt niet af, maar ga in de slotkilometer en zie wat er gebeurt. Vertrouw me!’ Zo liep het toch wel, zeker? Eens ­terug bij de kopgroep, op vijf ­kilometer van de finish, blies ik achteraan even uit en waagde ik vervolgens mijn kans. Het lukte. ’s Avonds in het hotel hebben we er nog goed om gelachen, ‘Brama’ en ik.”

Aan de finish, op de Sporza-cocommentaarpositie: vader Eddy. Handenklappend, gebalde vuisten, zielsgelukkig. “Dat maakte het nóg prachtiger. Later dat jaar maakte hij ook live mijn Belgische titel mee in Rochefort. En in Athene 2004 was hij erbij toen ik olympisch brons veroverde. Dat ik overal toesloeg waar hij was? (grijnst) Neen, dan had ik nu ook nog wel een paar Tourritten op mijn palmares staan. Ik heb niet veel gewonnen in mijn ­carrière, maar dat was een zege die kon tellen. Mijn mooiste ooit, bij nader inzien. Puur atletisch was die rit in de Dauphiné 2005 indrukwekkender. Maar winnen in een grote ronde: dat blijft mensen nog altijd veel meer bij.”

Axel Merckx doet het verhaal van zijn straffe zege:



De hoogtepunten uit de rit:

