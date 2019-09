Eerlijke Evenepoel: “Vorig jaar genoot ik er niet meer van om te winnen, nu wel weer” TLB

20 september 2019

17u09 0

Het seizoen is nog niet voorbij, op het WK wachten nog de tijdrit én de wegrit, maar Remco Evenepoel neemt toch even de tijd om een balans op te maken van zijn eerste seizoen bij de profs. Die is uiteraard positief. “Een seizoen als dit had ik nooit verwacht”, aldus het 19-jarige toptalent. “Na mijn zeges in San Sebastian en op het EK tijdrijden zijn de fans gek geworden. Ik weet niet hoeveel handtekeningen ik heb uitgedeeld, maar het waren er véél.”

Lid zijn van ‘The Wolfpack’, zoals de renners van Deceuninck-Quick.Step zichzelf noemen, doet Evenepoel goed. “Alles draait om winnen”, zegt de jongeling. “Ze hebben me geleerd dat ik rustig moet blijven en genieten van een zege. Dat deed ik vorig jaar niet. Ik won elk weekend en besefte ook bij de start van elke koers dat ik waarschijnlijk wel zou winnen. Dit jaar geniet ik op een totaal andere manier van een overwinning.”

Evenepoel geeft aan dat hij ook wat meer tijd neemt om van het leven te genieten. “In het begin van het seizoen heb ik geen enkele vrije dag genomen, nu kan ik er soms wel van genieten om mijn fiets eens aan de kant te laten en een wandeling te maken. Én een ijsje te eten, daar ben ik gek op.” Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.