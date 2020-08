Eerbetoon aan Jakobsen à la Remco: “De pijn die ik vandaag voelde, is niks vergeleken met de pijn die Fabio lijdt” Redactie

08 augustus 2020

19u45 140 Wielrennen Remco Evenepoel heeft in de Ronde van Polen nog maar eens laten zien wat een buitengewone coureur hij is. De jonge wolf van Deceuninck-Quick.Step vertrok in de koninginnenrit solo op 50 kilometer van de streep en reed de tegenstand - die toch niet de minste was - op minuten. Evenepoel doet een serieuze gooi naar eindwinst, want met nog één rit voor de boeg pakt hij de leiderstrui over van Richard Carapaz. “Fabio zat heel de tijd in mijn hoofd”, aldus Evenepoel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De koninginnenrit in de Ronde van Polen beloofde vuurwerk: op het menu stonden verschillende beklimmingen. De vlucht van de dag bestond uit vijf renners, maar toen Mitchelton-Scott op iets meer dan 50 kilometer van het einde de koers helemaal openbrak, was hun verhaal geschreven.

Vlak voor de tempoversnelling van de Australische formatie werd het peloton opgeschrikt door een val. Leider Richard Carapaz lag erbij, maar kon snel weer verder, zij het zwaar gehavend. De winnaar van de Giro nam z'n plek in het peloton snel weer in.

Simon Yates was de eerste favoriet die het vuur aan de lont stak, maar op 50 kilometer van de finish was de koers gereden. Dat was het moment waarop Remco Evenepoel moederziel alleen in de aanval trok. Het fel gedecimeerde groepje met de andere favorieten verloor al snel een halve minuut.

De organisatie was compleet zoek, ook omdat Richard Carapaz al z’n knechten al opgesoupeerd had. Evenepoel trok er zich allemaal niets van aan en reed steeds verder weg van zijn concurrenten. Fuglsang, Majka en Yates trokken in de tegenaanval, maar ze kwamen geen meter dichter, integendeel.

Evenepoel reed Fuglsang uiteindelijk op bijna twee minuten, leider Carapaz kreeg meer dan drie minuten aan de broek. Aan de finish droeg de winnaar de overwinning op aan ploegmaat Fabio Jakobsen door het rugnummer 75 te tonen. Dat nummer droeg de Nederlander voor hij letterlijk weg viel. Evenepoel neemt dankzij z'n exploot ook de gele leiderstrui over van de Ecuadoraan. Morgen eindigt de Ronde van Polen met een overwegend vlakke rit naar Krakau.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Evenepoel: “Fabio zat heel de tijd in mijn hoofd”

Remco Evenepoel bracht op zijn manier een eerbetoon aan ploegmaat Fabio Jakobsen, die na een zware crash enkele dagen in coma lag. Hij toonde het rugnummer van de Nederlander aan de finish. “Ik heb Ward deze ochtend speciaal gevraagd om een rugnummer van Fabio te regelen. Hij zat heel de tijd in mijn hoofd. De pijn die ik vandaag heb geleden, is niks vergeleken met de pijn die Fabio lijdt. Hij heeft me alleen maar kracht gegeven.”

Evenepoel voelde al snel dat hij een goede dag had. “Ik had echt goeie benen en vanaf het moment dat Klaas mij zei dat ik drie kwart minuut had, wist ik dat ik gewoon de beklimmingen moest overleven. Ik wist welke power ik moest trappen en heb nooit te snel gereden. Op het vlakke reed ik op mijn gevoel, terwijl ik in de afdalingen probeerde te recupereren.” Evenepoel is goed op weg naar z'n vierde eindzege in evenveel rittenkoersen. “Zonder ongelukken is het binnen.”

An emotional victory for #TheWolfpack at #TDP20!#ForzaFabio pic.twitter.com/tP6fw1gMVR Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

What a picture what a man of honnor @EvenepoelRemco @deceuninck_qst #TheWolfpack #tourofpoland Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

MET DE HERSTART VAN HET SEIZOEN VOLGT BINNENKORT OOK DE 3DE AFLEVERING VAN DE DOCUREEKS ‘IK BEN REMCO’ WAARIN HLN EN VTM NIEUWS HEM OP DE VOET VOLGEN, BEKIJK HIER DE VORIGE TWEE AFLEVERINGEN

Ben jij een echte wielerexpert? Doe mee aan het online wielerspel Goudenklassiekers.be. Stel jouw wielerploeg samen, kies je favoriete renners en maak kans op geweldige dagprijzen!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.