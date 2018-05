Eentje voor de punchers: zo ziet het parcours van het BK in Binche eruit DMM

29 mei 2018

11u16 0 Wielrennen Dat het BK wielrennen dit jaar in Binche doorgaat was al langer bekend, maar nu is in de hoofdgebouwen van Belgian Cycling ook het parcours officieel voorgesteld. En dat is er eentje voor landgenoten met punch in de benen.

Op zondag 24 juni is het in Binche te doen. In de Stad van de Gilles komen we dan te weten wie Oliver Naesen uit de Belgische tricolore fietst. De Henegouwse stad ontvangt het BK voor de allereerste keer in zijn geschiedenis, maar heeft de laatste jaren met de Memorial Frank Vandenbroucke flink wat wielerervaring opgedaan.

Niet toevallig grijpt de BK-organisatie terug naar delen van het parcours uit de Memorial Frank Vandenbroucke. Net als in Binche-Chimay-Binche (de andere naam van de Memorial) krijgen de renners in de slotkilometer de Rue de la Pépinière voorgeschoteld. Een korte, geplaveide klim van goed een halve kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,4%. Enkele hectometers later volgt de doortocht/aankomst op de Grote Markt van Binche.

Het is meteen de scherprechter van het parcours dat in totaal dertien keer zal worden verreden. Eén rondje bestaat uit 13,2 kilometer, wat het totale aantal wedstrijdkilometers op 223,6 brengt. De vrouwen zijn bovendien op dezelfde dag aan zet in Binche. Zij beginnen om 7u45 al aan hun tocht van 103,2 kilometer op hetzelfde parcours. De mannen starten dan weer aan hun onderneming rond 11u15.