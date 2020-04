Een van de strafste aankomsten ooit in de koers? Evenepoel geniet met volle teugen van overwinning Keisse in Turkije SVBM

11 april 2020

13u42 0 Wielrennen Scream him home! He takes it! Als er één zege in de recente geschiedenis van het wielrennen viraal is gegaan, dan wel die van Iljo Keisse in de Ronde van Turkije in 2012. Ondanks een val in de slotkilometer en een tegenstribbelende ketting hield de Gentenaar het sprintende peloton nipt af. Ook Remco Evenepoel geniet met volle teugen.

De cocktail van een vallende Keisse, een jagend peloton en het knettergekke commentaar van Carlton Kirby. Meer heb je niet nodig om met kippenvel naar de slotkilometer van een koers te kijken. Al die elementen kwamen samen in de finale van de zevende etappe van de Ronde van Turkije in 2012. Eurosport deelt op Twitter een video die terugblikt op het bewuste moment. “Het commentaar maakte het nog heroïscher dan het eigenlijk was”, vertelt Keisse in het filmpje. Keisse’s ploegmaat Remco Evenepoel is duidelijk onder de indruk.

Keisse rijdt in de finale van de rit naar Izmir weg uit een vluchtersgroepje. De Oost-Vlaming lijkt met een geruststellende voorsprong op weg naar de overwinning, de spurters komen te laat. Tot de renner van Deceuninck-Quick.Step (toen nog Omega Pharma-Quick.Step) in de slotkilometer onderuit gaat in een bocht. Keisse wil vliegensvlug weer vertrekken, maar zijn ketting ligt eraf. Onze landgenoot blijft ijzig kalm en lost het euvel op. “Sommige renners zouden hun fiets over de dranghekken gooien, maar dan is het natuurlijk over en out”, lacht Keisse. “Gewoon blijven vechten, nooit opgeven en op het einde win je.”

De Britse commentatoren Carlton Kirby en Brian Smith schreeuwen Keisse vooruit. Het peloton met de sprinters komt nog akelig dicht, maar Keisse houdt Kittel en co netjes af. “Glorie voor het wielrennen, wat een inspanning!”, roept Kirby in volle ontlading. “I absolutely loved that.”

(Lees verder onder de foto.)

En herinnert u zich deze straffe aankomsten nog?

1988: Claude Criquielion zit op het WK in Ronse in een uitstekende positie om een tweede wereldtitel te pakken. Onze landgenoot rijdt voorop met de Italiaan Maurizio Fondriest. Geen vuiltje aan de lucht zo lijkt, tot de Canadees Steve Bauer terugkeert uit de achtergrond. In de sprint brengt Bauer Criquielion ten val, Fondriest is de lachende derde en pakt de wereldtitel.

2005: Nico Mattan komt tijdens de slotkilometer van Gent-Wevelgem in het wiel van Flecha en vloert de Spanjaard. Mattan wint Gent-Wevelgem, maar achteraf is er vooral veel te doen om de comeback van de West-Vlaming en de rol van de motoren en volgwagens daarin. Die zouden Mattan aanzienlijk voordeel hebben opgeleverd.

2018: Anna van der Breggen lijkt in La Course - de eendagswedstrijd bij de vrouwen die tijdens de Ronde van Frankrijk wordt gereden - op weg naar de overwinning, tot een ontketende Annemiek van Vleuten haar in de slotmeters passeert na een lange inhaaljacht.