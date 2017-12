Een terugblik op de grote rondes van 2017: roze Tom, gele Chris en rode Chris (maar blijft dat wel zo?) Thomas Lissens

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv . Wielrennen 2017 was ook het jaar waarin geschiedenis werd geschreven in de grote rondes. Eerst was er Tom Dumoulin die Nederland voor het eerst roze in plaats van oranje deed kleuren en daarna was er de straffe dubbelslag Tour-Vuelta van Chris Froome. Of de Brit zijn rode trui zal mogen houden na de onfrisse salbutamolaffaire, is echter nog maar de vraag. Herbeleef hieronder nog eens de Giro, Vuelta en Tour aan de hand van de prestaties van de renners die in positieve of negatieve wijze in het oog zijn gesprongen.

1. RONDE VAN ITALIË

Lukas Pöstlberger, boeman der sprinters

Terwijl iedereen zich opmaakte voor een koninklijke massasprint in de eerste Giro-etappe richting Olbia, zorgde de Oostenrijker Lukas Pöstlberger voor een verrassing van formaat. De renner van Bora-Hansgrohe reed in de slotkilometer weg van de grote meute en hield knap stand. De dag nadien mocht Pöstlberger, die zich verder in het seizoen nog enkele keren toonde, het roze overhandigen aan ritwinnaar André Greipel, al was dat wel het enige succes van de Duitser in de Ronde van Italië.

Photo News Pöstlberger mocht als eerste de roze trui aantrekken...

TDW ...maar toen André Greipel in Tortoli naar de zegeruiker snelde...

Photo News ...mocht de Duitse krachtpatser van Lotto-Soudal een feestje bouwen op het podium.

Fernando Gaviria, de enige echte sprintkoning



Meteen twee kansen missen, een normale sterveling zou dan al snel beginnen te twijfelen. Maar Fernando Gaviria is geen normale sterveling. De snelle Colombiaan maakte in rit drie, de laatste van drie etappes op Sardinië, het meesterlijke waaierwerk van Quick Step.Floors af. Uiteindelijk mocht Gaviria nog driemaal het zegegebaar maken, in Messina, Reggio Emilia en Tortona. Hij was dé sprintkoning van de de 100ste Giro d'Italia. Dat hij met een straatlengte voorsprong op Jasper Stuyven de puntentrui pakte, zette dat nog eens stevig in de verf.

TDW Gavria mocht vieren in Cagliari (waardoor hij ook de roze trui veroverde)...

TDW in Messina...

TDW In Reggio Emilia...

Photo News En in Tortona...

Bob Jungels, posterboy in het roze

Dat Tom Dumoulin de 100ste Giro won, zullen de meesten wel nog weten. Maar het antwoord weten op de vraag wie na de Nederlander het vaakst de roze leiderstrui mocht aantrekken, is al iets minder vanzelfsprekend. Wel, we maken het u gemakkelijk: het was Bob Jungels. De Luxemburgse posterboy van Quick Step.Floors profiteerde in de vierde etappe en eerste bergrit met aankomst op de Etna optimaal van de tijdwinst die hij gepakt had in de waaierrit van een dag eerder. Jungels, die zag hoe de Sloveen Jan Polanc de favorieten wist te verrassen, zou de leiderstrui uiteindelijk vijf keer mogen aantrekken. Daarnaast won hij ook rit vijftien, met aankomst in Bergamo.

TDW Bob Jungels hield de roze leiderstrui nog wat langer binnen de ploeg van Patrick Lefevere.

Nairo Quintana, toch wel een teleurstelling (ondanks tweede plaats)

De (negende) rit met aankomst op de Blockhaus gewonnen, drie dagen in het roze en tweede in het eindklassement: de Giro van Nairo Quintana was niet slécht. Maar de allerbeste Quintana kregen de wielerfans toch niet te zien. Zeker niet wanneer het asfalt omhoog liep, normaal toch het moment waarop de berggeit het verschil kan en moet maken. Daarom laat Movistar ook toe dat Quintana een groot deel van het jaar doorbrengt in zijn vaderland, maar in de Giro was het resultaat er te weinig naar. Bovendien blijven Quintana's tijdritten een manco, waardoor de eindzege er eigenlijk nooit inzat. Al bij al een teleurstelling.

TDW Quintana droeg drie dagen het roze, maar in Milaan moest hij dat finaal afstaan aan Dumoulin.

TDW Vooral bergop, waar je het toch mag verwachten, kon Quintana Dumoulin te weinig onder druk zetten.

TDW

Vincenzo Nibali, toch wel een teleurstelling (ondanks derde plaats)

Waar Nairo Quintana teleurstelde, deed Vincenzo Nibali dat eigenlijk nog net iets meer. Akkoord, de 'Haai van Messina' won een rit, maar daar bleef het eigenlijk bij. De eindzege zat er ook voor de kopman van Bahrain-Merida nooit echt in. En reken maar dat Nibali echt wel zijn zinnen had gezet op een derde eindzege in de ronde van zijn thuisland.

AFP Veelzeggend beeld: Nibali en Quintana moeten Dumoulin voor zich dulden.

TDW Met één ritzege was de oogst voor Nibali toch magerder dan dat hij verwacht had.

Tom Dumoulin, de roze heerser (ondanks ongelukkig toiletbezoek)

Dé man van de 100ste Giro, was ontegensprekelijk Tom Dumoulin. De Nederlander -die met Wilco Kelderman nochtans vroeg zijn meesterknecht was verloren- was uitstekend in het hooggebergte, en nadat hij de individuele tijdrit met overmacht naar zijn hand zette, leek hij eenvoudig op weg naar eindwinst. Maar dan kwam het moment dat nog lang in ieders geheugen gegrift zal staan. De rozetruidrager stapte in de zestiende etappe plots van zijn fiets om zijn behoefte te doen. De grote behoefte. Weg voorsprong, en zo werd het opnieuw spannend in het klassement.

De laatste individuele tijdrit moest het oordeel vellen over wie de 100ste editie van de Giro op zijn naam mocht schrijven. De strijd tegen de klok werd in Milaan gewonnen door Jos van Emden, maar belangrijker: Tom Dumoulin reed zijn concurrenten in de vernieling en mocht met het roze pronken in de schaduw van de Kathedraal van Milaan. Hij was meteen ook de eerste Nederlander die de Giro op zijn palmares wist te zetten.

When you've gotta go... you've gotta go... Natural break woe for Tom Dumoulin in stage 16 of the #Giro100 pic.twitter.com/IPP7AJQP15 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 23 mei 2017

TDW

Photo News

TDW

Photo News

TDW

Jasper Stuyven, Giro van nét niet

De Belgen reden een anonieme Ronde van Italië. In etappe zes naar Terme Luigiane zorgde Japser Stuyven wel bijna voor Belgisch succes, maar de Leuvenaar moest na een prangende spurt z’n meerdere erkennen in Silvan Dillier. Onze landgenoot van Trek-Segafredo werd daarnaast nog twee keer derde en hij eindigde als tweede in het puntenklassement. Een Giro van nét niet.

What a moment!!@BMCProTeam rider @silvandillier with his first ever Grand Tour stage win 💪 #Giro100 pic.twitter.com/PSyqm1aFLd — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 11 mei 2017

2. RONDE VAN FRANKRIJK

Geraint Thomas, de boeman van Tony Martin

De Tour begon met een tijdrit van veertien kilometer in de straten van Düsseldorf. Sneltrein Tony Martin droomde er al maanden (luidop) van om in zijn vaderland het geel te pakken, maar de regen in Duitsland zorgde ervoor dat het geen alledaagse race tegen de klok werd. Zo brak Alejandro Valverde zijn knieschijf na een snelle val en de regen zorgde ook voor een ietwat verrassende winnaar: Geraint Thomas. De Welshe hardrijder deed uiteindelijk vijf seconden sneller dan Stefan Küng, zeven seconden sneller dan Vasil Kiryienka en acht seconden sneller dan Tony Martin.

Getty Images Geraint Thomas bezorgde Team Sky op de eerste dag meteen het geel. Uiteindelijk zou de Britse formatie slecht twee dagen geen klassementsleider afvaardigen.

Marcel Kittel, de snelste

Marcel Kittel deed het uitstekend in de tijdrit in Düsseldorf, hij werd negende op vijftien seconden van Thomas. En een dag later bevestigde de sprinter van Quick Step.Floors ook met een sprintzege in Luik. Tien dagen later mocht hij in Pau al voor de vijfde keer zijn armen in de lucht steken, na eerdere zeges in Troyes, Nuits-Saint-Georges en Bergerac. Outstanding. Het groen leek de Duitser niet meer te kunnen ontglippen, maar dan sloeg het noodlot toe. In de zeventiende rit, naar Serre Chevalier, kwam Kittel al vroeg zwaar ten val. De Duitser, die komend seizoen voor Katusha-Alpecin zal rijden, vocht nog als een leeuw, maar hij moest uiteindelijk toch de handdoek gooien.

ANP

Peter Sagan, de snelle exit

Na Kittel in Luik, was het wereldkampioen Peter Sagan die mocht vieren in Longwy. De Slovaak klopte Michael Matthews, Daniel Martin en Greg Van Avermaet, maar toch verging het lachen Sagan al snel. Een dag later werd hij immers zonder pardon uit de Tour gezet nadat hij in volle sprint Mark Cavendish met een elleboogstoot ten val had gebracht. Einde van de Tour, zowel voor Sagan als voor Cavendish. Arnaud Démare won uiteindelijk de ontregelde sprint in Vittel.

BELGA Sagan won de derde rit met aankomst in Longwy, maar een dag later moest hij de Tour al verlaten.

De sprint die veel stof deed opwaaien:

#Temporada2017 Sagan expulsado del Tour por su incidente con Cavendish. pic.twitter.com/XWpbLllBDA — COPEdaleando (@Copedaleando) 17 december 2017

Fabio Aru, de bevestiging

Fabio Aru toonde in vorige grote rondes al dat hij flink wat in zijn mars heeft, en in de Tour deed hij dat dunnetjes over. Aru won de eerste bergrit, met aankomst op La Planche des Belles Filles en was later ook de enige die durfde aan te vallen toen Froome pech kende. Porte en co floten de Italiaanse kampioen echter telkens terug, waardoor Aru ook wat de moed verloor. Droeg uiteindelijk twee dagen het geel na de rit met aankomst in Peyragudes. Froome kraakte daar in de laatste hectometers van de steile klim en verloor twintig seconden, waardoor Aru de enige renner werd die Team Sky het geel kon afsnoepen.

REUTERS Aru deed zijn Italiaanse trui schitteren op La Planche des Belles Filles.

BELGA En Aru na de rit met aankomst in Peyragudes mocht Aru het geel aantrekken.

Richie Porte, de uitdager die letterlijk wegviel

Omdat al snel bleek dat Nairo Quintana (uiteindelijk twaalfde) andermaal geen echte rol van betekenis zou kunnen spelen, werd in de richting van Richie Porte gekeken om de 104de Tour spannend te maken. Maar op 9 juli mocht ook die hoop naar de vuilnisbak. De grootste uitdager van Froome kwam in de negende rit in de afdaling van de Mont du Chat zwaar ten val en brak daarbij zijn bekken en sleutelbeen. Porte nam ook Daniel Martin mee in zijn tuimelperte, en als bij wonder moest de Ier van Quick Step.Floors de Tour niet verlaten. Uit onderzoek na de Tour bleek echter dat Martin scheurtjes in zijn ruggenwervels had opgelopen, wat meteen verklaarde waarom hij tijdens de Ronde als een oud mannetje stapte...

Caída tremenda de Richie Porte en el descenso del Mont du Chat. Dice adiós al #TDF2017 (vía @Alpe__dHuez ) pic.twitter.com/49RlkmtkHw — Jaime Velasco (@jaimevelasco24) 9 juli 2017

AP Porte moest afgevoerd worden in een ambulance.

Daniel Martin raakte de bus van zijn team nog amper op:

VIDEO | De etappe was maar 101 kilometer lang, maar het was een heel zware rit. Daniel Martin komt als een oude man van zijn fiets. #TDF2017 pic.twitter.com/OcptCB9sjv — NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) 14 juli 2017

Chris Froome, vlot naar nummer vier

Door het uitvallen van Porte, had Chris Froome nog af te rekenen met Rigoberto Uran en Romain Bardet. Die twee laatsten moesten zich echter al snel neerleggen bij de dominantie van Team Sky, waardoor de Brit voor de vierde keer de Tour de France wist te winnen. Daarmee kwam hij in een uniek rijtje terecht. Enkel Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain doen (voorlopig?) beter met vijf Tourzeges.

Photo News Froome haalde het uiteindelijk vlot voor Uran en Bardet.

Getty Images

BELGA En dat vierde hij met vrouwlief Michelle Cound en zoontje Kellan.

Thomas De Gendt, de avonturier

De onvermoeibare Thomas De Gendt was maar liefst 1.200 kilometer in de aanval te vinden in de Tour. En toch leverde het de renner van Lotto-Soudal de prijs van de Superstrijdlust niét op. Die eer was weggelegd voor bergkoning Warren Barguil, die twee knappe etappezeges boekte. De Gendt werd op Twitter nochtans met veel voorsprong verkozen tot meest strijdlustige renner, maar dat volstond dus niet voor de (voornamelijk) Franse jury.

RT pour voter pour @DeGendtThomas pour le titre de Super Combatif du #TDF2017 / RT to vote for T. De Gendt 💪 #PrixAntargaz pic.twitter.com/vmYMjsm6zT Prix Antargaz(@ PrixAntargaz) link

Photo News Hoe sterk is de eenzame fietser? Héél sterk, bewees De Gendt in de rit naar Serre-Chevalier.

TDW De Superstrijdlust kreeg De Gendt echter niet mee naar huis.

Warren Barguil, de Franse redder

De Superstrijdlust ging dus naar Warren Barguil en niet naar Thomas De Gendt. En het minste wat je kan zeggen, is dat de Fransman zijn prijs niet gestolen heeft. Barguil reed net als De Gendt vaak in het offensief, won twee knappe ritten (onder meer die met aankomst op de Col d'Izoard) en hij won ook de bergtrui. Na het wegvallen van Démare gaf Barguil de Tour toch kleur voor de Fransen. Koos er verrassend voor om Team Sunweb te verlaten en kopman te worden bij Fortuneo-Oscaro.

Photo News Barguil mocht in Parijs de bolletjestrui aantrekken...

Getty Images En dat had hij onder meer te danken aan een knappe ritzege op de Izoard.

Photo News

Michael Matthews, groene boeman van de Belgen

15 juli 2017, rit met aankomst in Rodez. De datum stond al maanden met rood in de agenda van Greg Van Avermaet. 'Gouden Greg' mocht terugkeren naar de plek waar hij twee jaar geleden Sagan op epische wijze klopte en écht een winnaar werd. Maar dit jaar lukte het niet om dat kunststukje te herhalen. Michael Matthews was die dag immers te sterk. De Australiër pakte uit met een ferme machtsontplooiing en gaf onder anderen Van Avermaet (tweede) en Philippe Gilbert (vierde) het nakijken. Door de exit van Kittel mocht 'Bling', die ook won in Romans-sur-Isère, de groene trui mee naar huis nemen.

AFP Matthews versloeg Van Avermaet in Rodez.

EPA En won uiteindelijkd de groene trui.

3. RONDE VAN SPANJE

Yves Lampaert, de Belg die eindelijk raak kon schieten



Rohan Dennis, de Australische sneltrein van BMC, won de openingstijdrit in het Franse Nîmes en pakte zo ook de eerste leiderstrui. Maar een dag later zat die al rond de schouders van een landgenoot. Want wat onze landgenoten in de Giro en Tour niet konden, deed Yves Lampaert wél in de tweede etappe van de Vuelta: een rit winnen. De West-Vlaming reed in de slotfase weg van het peloton en snelde naar winst in Gruissan, én de bijbehorende leidersplaats.

BELGA Lampaert won de eerste rit in lijn na een straf nummertje, in de achtergrond juicht Trentin.

EPA En door zijn zege mocht Lampaert ook de rode leiderstrui aantrekken.

Vuelta a España 2017 (Etapa 2) Yves Lampaert gana la etapa y es nuevo lider del @quickstepteam

pic.twitter.com/yBBaspQQYl" — el Pulp0 (@elPULP0) 20 augustus 2017

Vincenzo Nibali, alweer net niet goed genoeg

Net als in de Giro was Vicenzo Nibali ook in de Vuelta niet slécht. Maar op de momenten die ertoe deden, bijvoorbeeld de beklimmingen van de Alto de Los Machucos en de Angliru, was de Italiaan net niet sterk genoeg. Nibali had nochtans wel de derde rit en eerste bergrit in Andorra la Vella gewonnen en dat deed de hoop op een spannende Vuelta oplaaien. Maar als tweede volgde hij in de einduitslag toch op ruime afstand (2'15'') van de uiteindelijke winnaar Chris Froome. Alwéér niet niet, op valt er na de positieve salbutamoltest van Froome nog een appel uit de kast?

EPA De 'Haai van Messina' won wel in Andorra la Vella, maar toch kon hij Froome te weinig in de weg leggen.

Matteo Trentin, dé sprintkoning

In de Giro was het Fernando Gaviria, in de Tour Marcel Kittel en in de Vuelta kroonde Matteo Trentin zich tot dé absolute sprintkampioen. Bij gebrek aan échte topsprinters -genre Kittel- greep de snelle Italiaan van Quick Step.Floors zijn kans met beide handen. Trentin, die volgend seizoen voor Mitchelton-Scott (het oude Orica, red.) zal rijden, won uiteindelijk vier ritten: in Tarragona, Alhama de Murcia, Tomares en hij won ook de slotrit met aankomst op de Plaza de Cibeles in Madrid. Overmacht, al zag hij de groene puntentrui uiteindelijk wel naar Chris Froome gaan. De Brit eindigde nog op de elfde plaats in Madrid, en daar kon Trentin niet bepaald mee lachen.

Photo News Trentin won ander meer in Tarragona, achter de Italiaan herkent u Theuns en Debusschere.

Photo News Maar de groene puntentrui leverde hem dat op het einde van de rit toch niet op.

TDW

Wilco Kelderman, man voor de toekomst

Na enkele lastige jaren leek Wilco Kelderman klaar om zich nog eens te tonen in de Giro. Hij moest de meesterknecht van Dumoulin worden, maar een vroege botsing met een motor bracht daar verandering in. De Vuelta dan maar? Kelderman voelde er nooit veel voor -hij zag de Ronde van Spanje als een koers voor renners die hun seizoen moesten redden-, maar in een Frans skigebied bereidde hij zich in de zomer alle luwte toch voor om te kunnen schitteren. En dat dééd Kelderman ook. De Nederlander ging bergop mee met de allerbesten en in de tijdrit in Logroño was hij de enige die in de buurt kwam van winnaar Froome. Op de Angliru verloor hij uiteindelijk zijn podiumplaats, maar de nog altijd maar 26-jarige Nederlander toonde dat hij écht wel een van de mannen voor de toekomst is.

EPA Kelderman imponeerde in de tijdrit...

AFP ...en ging met de besten mee bergop. Een man voor de toekomst.

Tomasz Marczynski, de man die Lotto-Soudal eindelijk deed juichen

De Giro en de Tour waren geen succes voor Lotto-Soudal. De druk om te presteren in de Vuelta was daarom groot en al in de zesde rit haalde Tomasz Marczynski flink wat druk van de ketel. De getatoeëerde Pool won de rit met aankomst in Sagunt en toen hij dat kunststukje in de twaalfde rit, met aankomst in Antequera, herhaalde, was de Vuelta voor Lotto helemaal geslaagd. Maar dan moest het beste eigenlijk nog komen...

TDW In Sagunt verschalkte Marczynski medevluchter Enric Mas.

TDW En in Antequera kwam hij zelfs helemaal alleen aan.

Sander Armée, ex-skeeleraar wint Vuelta-rit



In de slotweek was het namelijk nog twee keer prijs voor het Lotto-blok. Een indrukwekkende Sander Armée reed in de achttiende etappe naar de grootste triomf uit zijn carrière. Armée reed op de slotklim naar het kloostertje van Santo Toribio de Liébana medevluchters Julian Alaphilippe en Alexey Lutsenko -toch niet de minsten- pardoes uit het wiel. Aan de Lotto-bus vlogen de champagnekurken alweer door de lucht.

TDW

EPA

AFP

De Gendt, eindelijk beloond

Maar dan nog was het niet gedaan voor de Belgische formatie. Een dag na Armée won Thomas De Gendt immers in Gijon. De man uit Semmerzake haalde het in een sprint van een klein groepje voor Jarlinson Pantano, Ivan Garcia, Rui Costa en Floris De Tier. De Gendt bereikte zo één van zijn dromen: een rit winnen in elke grote ronde. De Gendt werd in de havenstad beloond voor alle (vruchteloze) pogingen die hij in de Tour had ondernomen. “Ik heb misschien veel pijltjes nodig, maar ik gooi er toch regelmatig ééntje in de roos", vertelde hij ons toen. Hard word pays off.

TDW De Gendt gooide eindelijk een pijltje in de rood.

AFP En daar was hij héél blij mee.

Photo News

Alberto Contador, afscheid door de grote poort

Alberto Contador nam in stijl afscheid van de wielersport. Eén dag voor de 34-jarige Spanjaard definitief zijn fiets aan de haak hing, won hij op grootse wijze de rit met aankomst op de mythische Angliru en bracht zo zelfs doorgewinterde Spaanse sportjournalisten aan het huilen. Een verdiende zege voor ‘El Pistolero’, nadat hij heel de Vuelta het spektakel verzorgde. Contador werd uiteindelijk vijfde in het eindklassement en kreeg in Madrid nog een ereronde na de slotrit.

TDW De laatste kogel van 'El Pistolero' was raak.

EPA En in Madrid kreeg Contador een gepast afscheid.

AFP

Froome realiseert indrukwekkende dubbel, maar blijft die achter zijn naam staan?

In de derde etappe al veroverde Chris Froome de rode leiderstrui. De Brit, die ook twee ritten won, zou zijn leiderspositie vervolgens nooit meer uit handen geven. Aangezien Froome in de slotrit als elfde over de aankomstlijn bolde, behield hij ook nog eens de groene puntentrui. De Brit won voor het eerst de Ronde van Spanje, en realiseerde zo de dubbel Tour-Vuelta. Enkel Jacques Anquetil en Bernard Hinault deden hem dat voor. Vincenzo Nibali en Ilnur Zakarin mochten hem vergezellen op het eindpodium, maar mogelijk schuiven ze allebei toch een plaatsje op. Na de onfrisse salbutamolaffaire, riskeert 'Froomey' om zijn Vuelta-eindzege te verspelen. Wordt vervolgd.

EPA Froome won ook twee ritten.

AP Froome realiseerde een unieke dubbel. Maar blijft die wel achter zijn naam staan?

Photo News Nibali werd tweede, Zakarin derde.

Getty Images Froome kon opnieuw rekenen op een ijzersterk team.