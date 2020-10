Een onverwachte leider en een verrassende Belg: dit zijn de 5 opvallendste figuren van de eerste Giro-week

Sven Van Londersele

12 oktober 2020

15u00 0 Wielrennen Eerste rustdag in de Giro, tijd om een voorlopige balans op te maken van de Eerste rustdag in de Giro, tijd om een voorlopige balans op te maken van de Gouden Giro . Welke renners kleurden de eerste week? En wie is een potentieel goeie transfer voor jouw ploeg? Wij zetten de 5 strafste figuren op een rijtje.

De Ronde van Italië heeft nog niet verveeld. Heel veel ploegleiders in de Gouden Giro zaten na amper een handvol etappes al met de handen in het haar. Exit jong talent Aleksandr Vlasov in rit 2, exit topfavoriet Geraint Thomas in rit 3. Daar kwam afgelopen weekend nog eens Simon Yates, die andere favoriet, bij. De Brit van Mitchelton-Scott legde een positieve coronatest af en moest onherroepelijk naar huis. Wie had jou dan wél naar de koppositie en de prijzen kunnen leiden? Wij vatten de eerste week van de Gouden Giro voor jou samen in 5 straffe figuren.

De onverwachte leider: Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step, 219 punten)

Revelatie in het roze. Veroverde in de derde rit op de Etna de leiderstrui en gaf die vooralsnog niet af. Is de jongste renner in 41 jaar die 7 dagen na mekaar in de roze trui rijdt. Voert momenteel het klassement aan met een halve minuut voorsprong op Wilco Kelderman. Als 22-jarige logischerwijs ook drager van de witte jongerentrui. Bij afwezigheid van Remco Evenepoel bezorgt de Portugees Deceuninck-Quick-Step voorlopig toch een mooie Giro.

De zegekoning: Arnaud Démare (Groupama-FDJ, 162 punten)

Sprintsensatie van de eerste Giro-week. Duldde geen tegenstand in de spurt en snelde al 3 keer naar de ritzege. De Franse kampioen blinkt momenteel dan ook met de paarse puntentrui. Krijgt, samen met andere snelle jongens, allicht nog maar 2 kansen om uit te blinken in de sprint. Ligt in polepositie voor het puntenklassement en is dus zeker een goeie transferoptie voor jouw Gouden Giro-ploeg.

De goedkope revelatie: Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates, 109 punten)

Jonge Deense revelatie van de Giro. Amper 21 jaar en reed al 3 keer naar een top 10-plaats, waarvan 2 keer zelfs een derde stek. Lijkt vooral een mooie toekomst tegemoet te gaan als tijdrijder, maar bewees gisteren in de bergrit naar Roccaraso ook over een flink staal klimbenen te beschikken. Werd in amper 5 procent (!) van elle ploegen geselecteerd en kost slechts 8 miljoen. Aangezien er nog 2 keer werk tegen de klok op het programma staat, kan Bjerg een ideale transfer voor jouw Gouden Giro-ploeg zijn.

De beste Belg: Harm Vanhoucke (Lotto Soudal, 64 punten)

Maakt enorme indruk bij zijn Giro-debuut. Staat op een knappe 7e plaats in het algemeen klassement en verbaasde in de rit naar de Etna door als derde over de meet te komen. Wat zijn prestatie nog straffer maakt, is dat hij amper 6 miljoen kost en in slechts 7 procent van alle Gouden Giro-ploegen voorkomt. Nog een goedkope Belg nodig? Vanhoucke kan de perfecte oplossing bieden.

De dure pechvogels: Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) en Simon Yates (Mitchelton-Scott)

Het leek een boeiende tweestrijd te zullen worden, maar na 1 week heeft de Giro haar 2 topfavorieten al verloren. Geraint Thomas kwam - na een sterke openingstijdrit - ten val in de derde etappe. Die val bleek Thomas later fataal. Simon Yates schoot al snel tekort, maar moest afgelopen weekend definitief afhaken na een positieve coronatest. Domper voor heel veel spelers in de Gouden Giro: ongeveer de helft van alle ploegleiders had Yates in zijn of haar ploeg. Maar het was vooral de opgave van Thomas die de transferactiviteit deed oplaaien. Maar liefst 75 procent van alle teams had de Britse topfavoriet geselecteerd.

Extra zuur: beide heren waren met een waarde van 30 miljoen de duurste renners van de Gouden Giro. Andere kandidaten voor het roze zoeken is dus de boodschap.

De 10 best scorende renners na de eerste week:

