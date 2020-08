Een kopman minder: Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) past voor Tour na val in Dauphiné Redactie

20 augustus 2020

09u06 8 Wielrennen Geen Steven Kruijswijk in de Ronde van Frankrijk. De Nederlander van Jumbo-Visma ondervindt nog te veel last van de schouderblessure die hij opliep bij zijn val in de Dauphiné vorige week. Een streep door de rekening van Jumbo-Visma, dat naast Roglic en Dumoulin op Kruijswijk rekende als derde kopman. Hij werd vorig jaar nog derde in de Tour.

Steven Kruijswijk kondigde het nieuws zelf aan op Twitter. “Jammer genoeg zijn de gevolgen van mijn val in de Dauphiné ernstiger dan dat ik gehoopt had. Tot mijn grootste teleurstelling kan ik door de fractuur in en de schaafwonden aan mijn schouder dan ook niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk”, vertelt hij.

De Giro wordt het nieuwe doel van de Nederlander. “Ik ga nu eerst aan mijn herstel werken en stel de Ronde van Italië als nieuw doel. Ik wens mijn team het allerbeste toe in de Tour, maar ik ben erg teleurgesteld dat ik er niet bij kan zijn.”

With dissatisfaction, but sense of reality we’d like to share Steven Kruijswijk’s announcement⤵️ pic.twitter.com/vnZQMgZr55 Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, kondigde tegelijk aan dat Kruijswijk in de Tour vervangen wordt door de Noor Amund Grondahl Jansen. “Steven heeft de voorbije maanden alles opgeofferd om in topvorm aan de Tour te starten. Jammer genoeg is topsport bikkelhard. Het is een grote teleurstelling dat we ons plan niet kunnen uitvoeren, maar Amund Grondahl Jansen is ook goed voorbereid en zal er alles aan doen om het team zo goed mogelijk te helpen”, aldus Zeeman.

Sportive director Merijn Zeeman confirms that Amund Grondahl Jansen will replace Steven in the Tour de France.



Get well soon, Steven!🤞🏼 pic.twitter.com/1RsxMXuHNw Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Onderuit in ‘levensgevaarlijke’ afdaling

Kruijswijk ging afgelopen zaterdag in de vierde etappe van de Dauphiné onderuit in de afdaling van de Col de Plan Bois. Naast enkele wonden had de 33-jarige Nederlander ook last van de schouder. In die schouder blijkt dus een breukje te zitten. Ploegmaat Tom Dumoulin uitte zijn woede over de plaats van de val na afloop. “Die afdaling was levensgevaarlijk, vol met kuilen”, fulmineerde hij.

Als Kruijswijk in de Giro start, krijgt hij vermoedelijk te maken met een iets minder indrukwekkend deelnemersveld dan in de Tour. Vooraf lijken Simon Yates, Vincenzo Nibali en Geraint Thomas de belangrijkste gegadigden voor de roze trui. In 2016 was Kruijswijk al eens dicht bij een Giro-zege. Maar enkele etappes voor het einde, met de leiderstrui stevig om de schouders, ging de Nederlander onderuit en verspeelde hij een zekere eindzege.