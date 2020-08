Een immense vreugdekreet en tranen van geluk: hoe Sarah De Bie de triomf van Wout van Aert in de Strade Bianche beleefde Redactie

02 augustus 2020

10u12 24

Een immense vreugdekreet op de Piazza del Campo in Siena. Gevolgd door tranen van geluk. Sarah De Bie stond gisteren op de eerste rij toen haar man Wout van Aert de Strade Bianche op zijn palmares schreef - ‘t was een ware triomf. “Is Sarah hier?”, vroeg een uitgeputte Van Aert net na zijn overwinning. Zeker wel. Aan de hand van unieke beelden neemt Sarah De Bie - in verwachting van hun eerste kindje - u mee doorheen háár Strade Bianche, van start tot finish. Het werd een dag om nooit meer te vergeten. “Zou het toeval zijn dat de baby net begint te stampen?”

