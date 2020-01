Een fietstocht op Mallorca aan de zijde van Armstrong? Dat is dan 27.000 euro GVS

25 januari 2020

10u49 0 Wielrennen Een opvallend initiatief van Lance Armstrong en George Hincapie. Twaalf fietsliefhebbers krijgen eind september de kans om vijf dagen lang met de twee Amerikaanse ex-ploegmaats rond te fietsen op het eiland Mallorca. De kostprijs van dit uitje? 27.000 euro. “Met iconische ritten.”

Sinds dé dopingbekentenis van de eeuw, probeert Lance Armstrong - intussen 48 - de draad terug op te pikken. Zijn podcast THEMOVE is een groot succes, waar ook gewezen ploegmaat George Hincapie zijn bijdrage aan levert. Nu slaan de twee Amerikanen opnieuw de handen in elkaar voor een nieuw initiatief: een fietsvakantie op het Spaanse Mallorca. Twaalf liefhebbers kunnen zich inschrijven voor het uitje, dat eind september 2020 plaatsvindt. “We nodigen je uit voor deze geweldige ervaring. Mallorca is een fietsparadijs en er zullen iconische ritten op het programma staan. Vijf dagen lang mét Lance en George rijden, op Pinarello-fietsen. Bovendien zijn alle maaltijden en alle ondersteuning inbegrepen”, luidt het. Wie de benen nu al voelt kriebelen: met 27.000 euro hangt er een flink prijskaartje vast aan de trip.

Na zijn dopingbekentenis probeert Armstrong financieel zijn zaakjes terug op orde te krijgen. Hij kocht zijn rechtszaak tegen Floyd Landis en de Amerikaanse staat voor 4,5 miljoen euro af: het einde van een acht jaar durende zenuwslag voor de Texaan.