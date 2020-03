Een dagje de Oost-Vlaamse provinciegrenzen af: Oliver Naesen ziet doelen in het water vallen en trekt er dan 350 (!) kilometer op uit DMM

18 maart 2020

10u41 0 Wielrennen Wat te doen voor een topsporter in coronatijden? Verder trainen? Voor wie of voor wat? De voorjaarsklassiekers zijn zo goed als allemaal afgelast, gelukkig heeft Oliver Naesen een oplossing gevonden. En dat in de vorm van een training over - hou u vast - 350 kilometer.

Geen Ronde van Vlaanderen. Geen E3 BinckBank Classic. Geen Parijs-Roubaix. Het zijn harde noten om kraken voor de klassieke specialisten in het peloton. Voor veel renners volgt nu een lange periode van onzekerheid. De meesten proberen hun conditie op hun eentje te onderhouden. Al is dat niet voor iedereen even gemakkelijk. Veel renners in Spanje en Frankrijk mogen door een lockdown bijvoorbeeld niet meer buiten komen.

In België mag de bevolking wél nog buiten om te sporten. Al dient dat op voldoende afstand van elkaar te gebeuren en met niet meer dan twee personen. Fietsen in een peloton of trainingsgroepje is dus verboden. Oliver Naesen vond er een eigenzinnige oplossing op. Net als Greg Van Avermaet is hij niet van plan om zich “de nek af te trainen”, maar “af en toe iets zots, dat moet kunnen”, liet hij weten bij Studio Brussel.

De Belgische kampioen van 2017 trok er deze ochtend op uit met een eigenzinnig plan. Samen met vriend en wereldkampioen granfondo Maxim Pirard stond hij voor dag en dauw op om 4u30. Eén bedoeling: de provinciegrenzen van Oost-Vlaanderen afrijden. Het duo zal zo op één dag een fietstocht maken van 350 kilometer.

“Ik heb geen doelen meer in het leven, dus...”, vertelde de renner van AG2R op de radio.“Het voorjaar is voor mij redelijk om zeep. Mijn agenda zat normaal stampvol, maar hij is nu helemaal leeg. “Ik weet niet wat ik er mee zal doen. Dingen zoals vandaag, zeker? Af en toe iets onnozels doen.“Ik hoor mijn ploegmaats nog en velen mogen totaal niet meer buiten trainen. Zij trainen nu op de rollen. Dat is echt de hel.”

Met Maxim Pirard heeft Naesen overigens een ervaringsdeskundige aan zijn zijde om zijn marathononderneming tot een goed einde te brengen. De 22-jarige Oost-Vlaming reed eind 2018 twaalf uur aan een stuk op de piste aan de Gentse Blaarmeersen voor Cycling 4 Life. Hij reed toen zo’n 400 kilometer. Vorig jaar fietste hij in één ruk van thuis naar de Tour-start in Albi. Een tocht van iets meer dan 1.000 kilometer in 36 uur.

