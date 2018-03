Een dag in het spoor van Dorien en Lieve, vriendin en mama van Oliver Naesen: "Ik zie het: Oliver zit fris voor de Ronde" Bart Fieremans

26 maart 2018

07u00 0 Wielrennen Bij slecht weer verkiezen Dorien Favyts (26) en Lieve Van Cauteren (57), vriendin en mama van Olivier Naesen, de tv-zetel met dekentje om de koers te volgen. Maar op een zonnige lentedag zoals in Gent-Wevelgem moedigen ze hun Belgische kampioen graag aan op de Kemmelberg: «Ik heb al vazen gekocht voor bloemen als hij wint."

10.45u-11.20u • Start

"Schat, ik draag mijn lichtblauw ‘frakske’"

Dorien en Lieve volgen voor het eerst Gent-Wevelgem live. Het weer voorspelt een mooie dag. ’s Ochtends arriveren ze beiden aan de ploegbus van AG2R met een modieuze zonnebril op. Al heeft dat voor Dorien ook een andere reden: "Ik hou mijn zonnebril op, ik heb maar vier uur geslapen», lacht ze. "Zaterdag was ik naar de ‘Pedaleurs party’, met allemaal jeugdvrienden van Oliver. ’t Was heel tof, maar straks ga ik in de wagen toch nog een powernapje doen – de mama rijdt."

Oliver Naesen is gaan tekenen voor de start. Dat duurt bij ‘Oli’ altijd iets langer, weet Dorien: "De mensen houden hem graag tegen voor een foto en een klein klapke. Zoveel mensen komen tegen mij zeggen: ‘Oli, dat is zo een toffe…’ Dat klopt, hij is bijna altijd goedgezind. Ah, daar komt hij nu net aan." Een dikke zoen volgt. Dorien wijst Oliver op haar outfit: "Schat, ik heb mijn lichtblauw frakske aan." Een geluksbrenger. "Hij heeft in Berlare – waarvan hij afkomstig is – twee keer gewonnen toen ik iets lichtblauw droeg." Ook mama Lieve is bijgelovig voor een koers: "Dan sta ik voor de spiegel: ‘Welk kettingske moet ik vandaag aandoen?’ Ik zeg ook nooit tegen Oli dat hij moet winnen, want dan is hij wat gejinxt en gaat het niet uitkomen (lacht)." Dorien wenst haar vriend wel geluk als hij naar de start vertrekt: "Succes hé, maat."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN