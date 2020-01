Een afscheid in schoonheid: Moreno De Pauw wint Zesdaagse van Berlijn ABD

29 januari 2020

00u38

Bron: Belga 0 Baanwielrennen Moreno De Pauw heeft dinsdag in schoonheid afscheid van de wielersport genomen. Met de Nederlander Wim Stroetinga won de 28-jarige Oost-Vlaming de Zesdaagse van Berlijn.

De Pauw en Stroetinga, als vierde aan de slotdag gestart, eindigden met 505 punten. Door de kaap van 500 punten te overschrijden, namen ze nog net op tijd een bonusronde, waarmee ze hun ronde achterstand uitvlakten. Vier koppels eindigden in dezelfde ronde. De Denen Marc Hester en Oliver Wulff Frederiksen werden met 495 punten tweede, de Fransman Morgan Kneisky en de Duitser Theo Reinhardt met 480 punten derde en de Oostenrijkers Andreas Graf en Andreas Müller met 412 punten vierde.

In 2016 trok De Pauw aan de zijde van Kenny De Ketele al eens aan het langste eind in de Duitse hoofdstad. De twee edities nadien moest de Belgische tandem het telkens nipt afleggen tegen Stroetinga en zijn landgenoot Yoeri Havik.

De Pauw breide in Berlijn nog een kort verlengstuk aan zijn wielercarrière. Aanvankelijk zou de Waaslander er na de Zesdaagse van Bremen (9-14 januari) een punt achter zetten. Hij beëindigt zijn loopbaan met acht zesdaagsen op zijn palmares. De vorige zeven behaalde hij allemaal met De Ketele. Naast twee keer in Berlijn won hij twee keer in Londen (2015, 2016), in Amsterdam (2016), in Gent (2017), in Rotterdam (2019) en in Kopenhagen (2019).