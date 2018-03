Edward Theuns wil iets rechtzetten in Dwars door Vlaanderen: "Ben heel kwaad op mezelf" XC

26 maart 2018

13u29

Bron: Belga 0 Wielrennen Edward Theuns stond al twee keer op het podium van Dwars door Vlaanderen. In 2015 werd hij tweede bij zijn debuut, een jaar later moest hij vrede nemen met een derde plaats. Woensdag is hij kopman voor zijn team Sunweb en wil hij de ontgoocheling van Gent-Wevelgem doorspoelen.

In de toonzalen van sponsor Renson in Waregem blikte Theuns eerst nog even terug op Gent-Wevelgem. In die wedstrijd was hij met grote ambitie gestart, maar na een inschattingsfout eindigde hij op een teleurstellende 32e plaats. "Ik was en ben nog steeds heel kwaad op mezelf", vertelde hij. "Ik maak een fout die me zuur opgebroken is. Vlak voor de plugstreets dacht ik dat ik nog tijd genoeg had om nadien op te schuiven, maar dat was compleet verkeerd. Ik werd ook een beetje gesterkt in mijn foute denkkeuze omdat Terpstra achteraan zat. Ik draaide als vijfde laatste of zo op in die plugstreets en moest veel plaatsen goedmaken. Dat heeft me ontzettend veel krachten gekost, energie die ik later tekortkwam op de Kemmelberg. Dat is balen natuurlijk, zeker aangezien ik me echt wel goed voelde en als kopman was gestart in Gent-Wevelgem (hij reed Harelbeke niet). Ik was woensdag ook speciaal nog naar Poperinge gereden met de wagen en heb 120 km verkend met de fiets, en dan maak je zo'n fout. Stom."

Woensdag heeft Theuns dus iets recht te zetten in Dwars door Vlaanderen, de koers die hem al twee podiumplaatsen opleverde. "De conditie is goed", aldus Theuns. "In Parijs-Nice moest ik opgeven door de naweeën van mijn valpartij in de openingsrit en dan werd ik ook nog eens ziek. Dan twijfel je wel even aan jezelf, maar Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem gaven me de bevestiging dat ik in goede doen ben. Ik maak die fout in Gent-Wevelgem, nu wacht een nieuwe koers en een nieuwe kans in een wedstrijd die me ligt. Dat heb ik al bewezen in het verleden. Als Jelle Wallays geen ploegmaat van me is, dan win ik die koers in 2015. Dat heeft me daarna wel een tijdje beziggehouden. Ik denk dat ik die dag toch wel de sterkste was en dan is het jammer dat je die koers niet op je palmares hebt staan. Op dat moment zelf stond ik niet ontgoocheld op het podium, want dat was voor mij de eerste keer in zo'n topwedstrijd. Maar achteraf dringt dat wel door. Ik heb daar getoond dat ik zulke wedstrijden kan winnen. Het blijft mijn doel om een koers van zo'n kaliber te winnen."

Het parcours van Dwars door Vlaanderen onderging behoorlijk wat wijzigingen in vergelijking met andere jaren en de koers gaat nu ook op de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen door. "Dat laatste lijkt me niet veel verschil te maken, iedereen zal wel voluit gaan. Daar twijfel ik niet aan, er is nog voldoende tijd om te recupereren tegen zondag. Het is wel een volledig andere koers geworden. De Paterberg en Oude Kwaremont liggen er niet meer in, het is slechts 181 km en een nieuwe koers is toch altijd een beetje afwachten. Ik heb de wedstrijd al twee keer verkend, één keer alleen en één keer met Tiesj Benoot. Ik vermoed dat de wedstrijd wel eens vroeg zou kunnen openbarsten", besloot Theuns.