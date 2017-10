Edward Theuns sprint naar winst in Zwevezele Koers MH

18u31

Bron: Belga 0 BELGA Edward Theuns - archieffoto Wielrennen De 26-jarige Edward Theuns (Trek-Segafredo) heeft vandaag na 153,6 kilometer Zwevezele Koers, de sluitingsprijs van de provincie West-Vlaanderen, gewonnen. Edward Theuns haalde het zeer nipt, na een sprint met drie, voor de Nederlander Jan-Willem van Schip en Emiel Vermeulen. Jasper Stuyven eigende zich de vierde plaats toe voor Gianni Marchand.

Vier renners, Edward Theuns, Emiel Vermeulen, Jan-Willem van Schip en Gianni Marchand trokken gezamenlijk de finale in. Laatstgenoemde moest zijn metgezellen in de slotkilometer echter laten rijden en zo kwam het tot een sprint met drie. Daarin toonde Edward Theuns zich, na het bekijken van de finishfoto, net iets sneller dan de Nederlander Jan-Willem van Schip.



"Lastige koers"

"Mijn tweede zege van het seizoen, na de etappe Lanaken-Lanaken in de BinckBank Tour", bevestigde Theuns na afloop. "Het was een lastige koers met de hevige wind die op het parcours stond. Mede door die omstandigheden scheurde het peloton in verschillende delen. Jan-Willem van Schip begon van ver aan de spurt en ik moest redelijk diep gaan om hem alsnog te remonteren. Toen ik de eindmeet overschreed was ik zelfs niet zeker van mijn stuk, maar na het bekijken van de finishfoto werd ik toch tot winnaar uitgeroepen. Ik trek nu nog naar de Ronde van Turkije (10-15 oktober). Daarna zit mijn seizoen er eindelijk op. Half november leg ik de basis voor volgend jaar. Ik ga in 2018 bij Team Sunweb aan de slag. Een mooie overstap naar een ploeg waarin ik tijdens de klassiekers een meer vooruitgeschoven rol zal krijgen."

Uitslag

(93 deelnemers):



1. Edward Theuns (Trek-Segafredo) de 153,6 kilometer in 3u20:17 (gem 45,15 km/u)



2. Jan-Willem van Schip (Ned)



3. Emiel Vermeulen op 0:01



4. Jasper Stuyven 0:09; 5. Gianni Marchand; 6. Nikolas Maes; 7. Twan Castelijns (Ned); 8. Jason van Dalen (Ned); 9. Brecht Dhaene; 10. Sjoerd Bax (Ned); 11. Berden de Vries (Ned); 12. Mathias De Witte; 13. Frederik Veuchelen; 14. Bert De Backer; 15. Laurens Huys; 16. Julius van den Berg (Ned); 17. Stef Krul (Ned); 18. Mathias Van Gompel 1:46; 19. Luuc Bugler (Ned); 20. Michiel Dieleman; 21. Lennert Teugels; 22. Kevin Verwaest; 23. Jelle Cant; 24. Harry Sweering (Ned); 25. Elias Van Breussegem; 26. Wesley Kreder (Ned); 27. Ivar Slik (Ned) 6:42; 28. Alfdan De Decker; 29. Jari Vandenbussche; 30. Thomas Gibbons (VSt)