Edward Theuns rijdt toch deel van het Ronde-parcours: “Zou niet helemaal verrast zijn als seizoen voorbij is” MCA KDW en TLB

05 april 2020

14u35

Bron: VTM Nieuws 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook voor Edward Theuns (28) geen Ronde van Vlaanderen vandaag. Maar de Gentenaar van Trek-Segafredo trok er toch op uit om een deel van het parcours van ‘Vlaanderens Mooiste' af te haspelen. Theuns trok van zijn huis in Laarne naar Antwerpen, waar hij deze voormiddag normaal aan de start van de Ronde had moeten staan. Nadien reed de Oost-Vlaming ongeveer de eerste honderd kilometer van het parcours richting Oudenaarde. In z’n ééntje, zoals het hoort. Voor de microfoon van VTM Nieuws zei Theuns dat hij hoopt om komende zomer de Tour te kunnen rijden, maar hij vreest tegelijk ook dat hij dit jaar niet meer zal kunnen koersen. Bekijk de volledige reportage hierboven!