Edward Theuns laat contract ontbinden bij Sunweb, dat Jan Bakelants binnenhaalt LPB

17 oktober 2018

11u39

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Edward Theuns rijdt volgend seizoen niet meer voor Team Sunweb. Beide partijen beslisten de samenwerking in onderling overleg te beëindigen, zo bevestigt de WorldTour-ploeg.

Theuns (27) zal slechts een jaar voor Sunweb hebben gereden. Hij had er nog een verbintenis voor 2019, maar een “verschil in visie” maakt een einde aan de samenwerking.

“Ik heb door enkele valpartijen en pech een moeilijk jaar achter de rug, zowel op het fysieke als het mentale vlak”, legt Theuns uit. “Ik heb geprobeerd mij aan te passen aan de werkwijze van de ploeg, maar dat lukte mij niet echt. Onze visies zijn verschillend en daarom besloten we dat het goed zou zijn het contract te beëindigen. Ik kijk nu uit naar een nieuw hoofdstuk in mijn carrière.”

Rudi Kemna, de Nederlandse teamverantwoordelijke bij Sunweb, vult aan. “Na uitgebreide gesprekken kwamen we tot het besef dat onze visies te veel verschillen. De gezamenlijke, stevige basis om verder te blijven samenwerken ontbreekt. Edward de kans en vrijheid geven om elders zijn carrière verder te zetten, is de enige juiste beslissing, zowel voor de ploeg als Edward. We beëindigen het contract in onderling overleg en we willen Edward bedanken voor zijn inspanningen. We wensen hem het allerbeste in de toekomst.”

Theuns debuteerde in 2014 op het hoogste niveau bij Topsport Vlaanderen-Baloise. In 2016 verhuisde de snelle Oost-Vlaming naar Trek-Segafredo. Op zijn erelijst staan onder meer ritzeges in de Ronde van België, de BinckBank Tour en de Ronde van Turkije.

Bakelants in

Sunweb kondigde ook enkele inkomende transfers aan. Jan Bakelants (32) komt over van AG2R-La Mondiale. Bakelants moet ervaring toevoegen aan het wielerteam. “Ik zie een uitdaging in de wetenschappelijke aanpak van dit team”, aldus Bakelants. “Zeker na mijn moeilijke jaar waarin ik moest herstellen van een zware val in de Ronde van Lombardije van eind vorig jaar. Het voelt als een nieuwe start.”

Volgens de Nederlandse coach van Sunweb Marc Reef brengt Bakelants “heel wat ervaring naar de ploeg met zijn diverse mogelijkheden”. Hij wordt geprezen om zijn ploeggeest en moet bij Sunweb een wegkapitein worden.

In het spoor van Bakelants komt ook de Deen Asbjørn Kragh Andersen (26) het team versterken. Die laatste vindt bij Sunweb zijn jongere broer Søren terug.