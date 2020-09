Edward Planckaert aangereden op training, partner doet schrijnend verhaal: “Chauffeur van donkere BMW liet hem gewoon in gracht liggen” TLB

26 september 2020

21u41 80 Wielrennen Profrenner Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) is vandaag aangereden op training. Dat meldt zijn partner op Facebook. “De bestuurder of bestuurster van de wagen, een donkere BMW, pleegde vluchtmisdrijf, zonder ook maar één seconde naar Edward om te kijken”, schrijft ze. Intussen werd de chauffeur in kwestie ook gevonden.

De 25-jarige Planckaert werd in de vroege namiddag omver gereden tijdens een trainingstocht in Hollebeke (Ieper). Hij werd intussen geopereerd aan zijn voet en z’n seizoen zit er ook op. Pijnlijk voor onze landgenoot, te meer omdat het gaat om een ongeval met vluchtmisdrijf.

“De bestuurder of bestuurster van de wagen, een donkere BMW, pleegde vluchtmisdrijf, zonder ook maar één seconde naar Edward, die in de gracht lag, om te kijken”, doet partner Charlotte Callens het schrijnende verhaal op haar Facebook-pagina.

“Meer details over de wagen hebben we niet en getuigen zullen er waarschijnlijk ook niet zijn, maar als iemand meer zou weten, laat dit dan alstublieft weten. De wagen heeft sowieso schade, want er lagen brokstukken op de weg. Alle tips zijn welkom bij ons of bij de politie van Ieper.” Die tips kwamen er ook én de bestuurder in kwestie werd ook gevonden. Dat meldde Callens zonet.

Planckaert rijdt al zijn hele profcarrière voor de Sport Vlaanderen-ploeg. Maar volgend seizoen trekt hij naar Alpecin-Fenix, de ploeg van onder anderen Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen Dries De Bondt.



