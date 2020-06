Eddy Merckx zichtbaar aangedaan na 75 verjaardagswensen: “Ik begin ervan te zweten” Redactie

16 juni 2020

20u23 12 Wielrennen Wielerlegende Eddy Merckx viert morgen zijn 75ste verjaardag. Wij verzamelden daarom 75 verjaardagswensen van bekende koppen en trokken met die boodschappen naar ‘de Kannibaal’. “Bedankt, dat is prachtig.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van prins Albert van Monaco over José Mourinho tot Remco Evenepoel: wij verzamelden 75 verjaardagswensen voor Eddy Merckx. En dat maakte emoties los bij de beste wielrenner aller tijden. Merckx was zichtbaar aangedaan toen hij naar die boodschappen keek (zie video hierboven).

Het was ook even schrikken toen ene José Mourinho (bekijk HIER de volledige boodschap van de Portugese voetbaltrainer) op zijn scherm verscheen: “Hola!” Indrukwekkend, vond Merckx het. “Ik begin ervan te zweten. Bedankt, dat is prachtig. Amai.”

Lees ook:

Wij gingen samen met zijn fietsvrienden (en taart) op verjaardagsbezoek bij Eddy Merckx

WIN. Een gesigneerd exemplaar van het exclusieve verjaardagsboek voor Eddy Merckx