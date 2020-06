Eddy Merckx wordt 75! Vincent Kompany spreekt zijn grote bewondering uit: “Je hebt zóveel betekend voor ons. En dat zal je blijven doen” Redactie

16 juni 2020

Wielrennen Groot feest, want Eddy Merckx viert morgen zijn 75ste verjaardag. Heel wat sterren uit de nationale en internationale sportwereld staan erop om de beste wielrenner aller tijden met een persoonlijke boodschap te feliciteren met zijn verjaardag. In totaal verzamelden we 75 videoboodschappen en tien opvallende video's lichten we er vandaag al even uit. Beginnen doen we met de virtuele wensen van Vincent Kompany.

Eddy Merckx is een groot Anderlecht-fan en dus mocht ‘Vince the Prince’ niet ontbreken. De aanvoerder en hét gezicht van paars-wit spreekt zijn grote bewondering voor de wielerlegende uit. “Grote Eddy, gefeliciteerd met je 75ste verjaardag”, begint Kompany. “Voor ons beteken je zóveel. Anderlecht is jouw club. Jouw winnaarsmentaliteit en de manier waarop je leeft voor de sport, dat is wat wij ook steeds hoog houden en waar wij uiteindelijk ook naartoe willen. Je hebt zoveel betekend in de laatste 75 jaar, maar je zal nog zoveel meer voor ons betekenen in de komende 75 jaar. Daar mag je zeker van zijn. Proficiat en een gelukkige verjaardag, Eddy.”