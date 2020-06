Eddy Merckx wordt 75! Kruim van sportwereld en andere bekende koppen feliciteren hem: “Proficiat, allergrootste Belgische sportman” Redactie

16 juni 2020

14u00 10 Wielrennen Groot feest, want Eddy Merckx viert morgen zijn 75ste verjaardag. Wij verzamelden daarom 75 verjaardagswensen van sterren uit de nationale en internationale sportwereld. En ook andere bekende koppen wensen de grootste wielrenner aller tijden een gelukkige verjaardag. Doorheen de dag delen we op deze pagina de opvallendste video’s. Een overzicht:

Eden Hazard: “Vier dat goed met de familie”

“Een heel gelukkige verjaardag aan de allergrootste Belgische sportman”, zegt Eden Hazard in zijn typerende flegmatieke stijl. “Dikke kus, Eddy, en een fijne verjaardag. Vier dat goed met jouw familie en de groeten van de volledige Hazard-familie. Ik hoop dat we elkaar snel zien. Ciao!”



Kim Clijsters: “Maak er een supertoffe dag van!”

Kim Clijsters wenst Merckx vooral een fijne dag met zijn geliefden toe. “Eddy, bij deze wil ik u een hele dikke proficiat wensen met uw 75ste verjaardag", zegt de tennisster. “Hopelijk kan je het vieren met jouw familie, met de kinderen en met de kleinkinderen. Maak er een supertoffe dag van! Drie dikke kussen.”



Vincent Kompany: “Voor ons beteken je zóveel”

Ook Vincent Kompany nam ruim de tijd om Merckx te feliciteren. De wielerlegende is een groot Anderlecht-fan en dus mocht ‘Vince the Prince’ niet ontbreken. De aanvoerder en hét gezicht van paars-wit spreekt zijn grote bewondering voor de wielerlegende uit. “Grote Eddy, gefeliciteerd met je 75ste verjaardag”, begint Kompany. “Voor ons beteken je zóveel. Anderlecht is jouw club. Jouw winnaarsmentaliteit en de manier waarop je leeft voor de sport, dat is wat wij ook steeds hoog houden en waar wij uiteindelijk ook naartoe willen. Je hebt zoveel betekend in de laatste 75 jaar, maar je zal nog zoveel meer voor ons betekenen in de komende 75 jaar. Daar mag je zeker van zijn. Proficiat en een gelukkige verjaardag, Eddy.”



Jacques Vermeire: “Een gelukkige verjaardag, met gans mijn hart. En bedankt voor de foto!”

Acteur en komiek Jacques Vermeire haalde voor de gelegenheid een speciale, gehandtekende foto van Merckx boven. “Dag Eddy, ken je mij nog? 1969, Luik-Bastenaken-Luik. Ik stond in Bastenaken om te zeggen: ‘Daarheen! Naar Luik’. Want als ik er niet had gestaan, dan was het Luik-Bastenaken geweest. Ik wens u een gelukkige verjaardag, Eddy. Met gans mijn hart. En nogmaals dank voor deze foto!”



Tom Boonen: “Proficiat, en drink af en toe een goed glaasje rode wijn”

“Beste Eddy, van harte gefeliciteerd met je 75ste verjaardag. Ik hoop dat je nu een beetje meer tijd zal hebben om te genieten van de kleinkinderen en dat je het wat rustiger aan kan doen. Want het is al wat geweest, hé. Altijd maar ‘volle gas’. Dus bij deze: ik wens u nog heel veel rustige jaren toe en veel plezier. En drink af en toe een goed glaasje rode wijn.”



Roger De Vlaeminck: “Je bent de allergrootste voor mij”

Roger De Vlaeminck was er als de kippen bij om zijn ex-concurrent een gelukkige verjaardag te wensen. “Beste vriend Eddy, proficiat met je 75ste verjaardag”, steekt De Vlaeminck van wal. “Je bent twee jaar en een paar maanden ouder dan mij. Ik ben zeer verheugd dat ik tien jaar met jou heb kunnen koersen. Ik wens je nog zeker 20, 30 jaar. Ik heb mijn zoon naar jou vernoemd en dat heeft te maken met dat je de allergrootste aller tijden voor mij bent. Proficiat!”



