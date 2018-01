Eddy Merckx voorlopig niet naar voorstelling Tourstart in Brussel: "Zwaar ontgoocheld" Joeri De Knop

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Eddy Merckx is "zwaar ontgoocheld". Wielrennen Op dinsdag 16 januari wordt op het Museumplein in Brussel de 'Grand Départ' van de Ronde van Frankrijk 2019 officieel voorgesteld. Opmerkelijk: voorlopig zonder boegbeeld Eddy Merckx.

En dat terwijl uitgerekend 'De Kannibaal', vijftig jaar na zijn eerste van vijf eindzeges, aan de basis ligt van de Tourstart in de Belgische en Europese hoofdstad. Op de voorzijde van de uitnodiging schittert Merckx nog wel prominent in de gele leiderstrui. Binnenin ontbreekt hij echter in het gezelschap van Tourbaas Christian Prudhomme en co.

Een totale verrassing is dat niet. Half november gaf Merckx al aan zich van het eerbetoon te willen distantiëren. Hij riep daarbij een conflict in met organisator Amaury Sport Organisation (ASO). "Ik ben zwaar ontgoocheld in hen. Dat ze maar zien dat ik in 2019 aanwezig ben bij de Grand Départ in Brussel. Op dit moment durf ik het zwaar te betwijfelen. Er zal eerst nog een hartig woordje moeten worden gepraat." Merckx maakte duidelijk dat zijn terugtrekking uit de Ronde van Oman er voor iets tussen zat, zonder in detail te gaan.

Ook nu houdt hij zich op de vlakte. Merckx bevestigt zijn afwezigheid op 16 januari, al is het nog geen uitgemaakte zaak. "Ik twijfel. Áls ik kom, zal het uit respect zijn voor de stad Brussel. Het is delicaat. Ik moet het nog eens bespreken met mijn advocaat." Brussels burgemeester Close was gisteren nog niet op de hoogte en reageerde hoopvol. "We gaan alles doen om beide partijen te verzoenen. Dat Eddy de persconferentie overslaat, is niet zo erg, maar voor de Grand Départ moet hij erbij zijn."

Christian Prudhomme (links) en Eddy Merckx in betere tijden. Rechts herkent u ook Justine Henin.

