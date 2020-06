Eddy Merckx vertelt begeesterd over dolle vlucht en noodlanding in 1970: “Ineens begon de piloot over te geven” Redactie

17 juni 2020

11u49 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wielrennen Tijdens het verjaardagsbezoek aan Eddy Merckx werden er ook anekdotes van vroeger opgerakeld . Het feestvarken - zichtbaar genietend van alle verrassingen - vertelde zoals je hem dat zelden ziet doen: ratelend. En dolenthousiast.

Zoals over die ene keer dat hij een noodlanding moest maken in het Franse Rennes. Herman Van Springel, ex-ploegmaat van Merckx, zat naast hem en had nog nooit gevlogen. “We kwamen in 1970 met z’n vijven én de piloot met een vliegtuig van Jean de Gribaldy (ex-renner, red.) terug van Quimper naar Brussel. We stegen op om 10 uur en kwamen in onweer terecht. We gingen naar boven, naar beneden”, vertelt de wielerlegende begeesterd. “Plots begon de piloot over te geven. Ik zei: ‘We gaan hier tegen een hoogspanningskabel vliegen. Het is ermee gedaan’. (lacht) En Van Springel toen tegen mij: ‘Gaat dat altijd zo?’ We maakten dan die noodlanding in Rennes, uiteindelijk zijn de Gribaldy en Jean Van Buggenhout (manager van Merckx, red.) niet meer opgestapt, want het vliegtuig was nog te zwaar geladen ook. Goh...”

Lees ook:

WIN. Een gesigneerd exemplaar van het exclusieve verjaardagsboek voor Eddy Merckx

Eddy Merckx is “drie maal 25” en krijgt felicitaties van over de hele wereld: “Amai, daar moet werk zijn ingekropen” (+)

Van prins Albert van Monaco over José Mourinho tot Remco Evenepoel: wij verzamelden 75 verjaardagswensen voor Eddy Merckx

Wij gingen samen met zijn fietsvrienden (en taart) op verjaardagsbezoek bij Eddy Merckx