Eddy Merckx verliest jongere broer 13u01

Bron: La Libre Belgique 0 photo_news Wielrennen Michel Merckx, de jongere broer van wielerlegende Eddy Merckx (72), is dit weekend overleden op vakantie in Portugal. Dat meldt La Libre Belgique. Hij werd 68.

Michel zag samen met tweelingzus Micheline het levenslicht toen Eddy vier was. Van bij de geboorte waren de drie erg gehecht aan mekaar. Broer en zus waren steevast van de partij toen Eddy ging koersen en ook Michel bleek stevig gebeten door de wielermicrobe. Zo maakte hij samen met Eddy jaren deel uit van het kader van organisaties als de Rondes van Qatar en Oman. Wat de doodsoorzaak is, is voorlopig niet geweten.

Romain Thiry