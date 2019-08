Eddy Merckx treurt om overleden Gimondi: "Ik verlies een echte vriend" YP

16 augustus 2019

23u44 0 Belga De Italiaanse wielerkampioen Felice Gimondi is op 76-jarige leeftijd overleden. Eddy Merckx, jarenlang zijn grote rivaal, reageert aangeslagen op het nieuws. "Hij is een van de grootste renners aller tijden", vertelde Merckx aan het Italiaanse persbureau Ansa.

"We hebben tijdens onze loopbaan talloze duels uitgevochten", herinnerde Merckx zich. "Felice was een ware heer en echte kampioen. Twee weken geleden hadden we voor het laatst contact. Ik verlies een makker en mijn oude rivaal. Na onze carrière zijn we vrienden geworden. Wat kan ik zeggen? Ik ben er kapot van. Zijn overlijden is een groot verlies voor de wielersport.”

Gimondi heeft de drie Grote Rondes op zijn erelijst en behoort daarmee tot een exclusief clubje van zeven renners met naast Merckx nog Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome. De Italiaan won drie keer de Giro (in 1967, 1969 en 1976), een keer de Tour (in 1965) en een keer de Vuelta (in 1968). In 1973 werd Gimondi wereldkampioen in Barcelona in een sprint voor Freddy Maertens en Luis Ocana. Eddy Merckx viel toen net naast het podium. Gimondi won ook klassiekers als Milaan-Sanremo (in 1974), Parijs-Roubaix (in 1966) en de Ronde van Lombardije (in 1966 en 1973).