Eddy Merckx over Wout van Aert (en het WK-parcours): "Voor mij is hij dé man van de Tour. Of hij die ooit kan winnen? Da’s nog iets anders...”

19 september 2020

“Ik ben heel fier dat België nog eens het wereldkampioenschap heeft gekregen", zegt Merckx in bovenstaande video. “Dit is toch een bijzondere wedstrijd en het is nu toch al een tijdje geleden dat wij ze nog eens hebben mogen organiseren. Een typisch Flandrien-parcours vindt Merckx de omloop wel niet. “Er zullen niet zóveel kasseien liggen onderweg, maar het wordt wel veel draaien, keren en optrekken. Dat zal de koers toch tamelijk zwaar maken.”

De renners maken de wedstrijd uiteraard, maar een massasprint zie ik het niet worden Eddy Merckx over het WK van 2021

De wegrit vertrekt volgend jaar in Antwerpen en via het Hageland gaat het dan richting de aankomst in Leuven. Merckx vindt het een mooi parcours. “Ik denk dat het Hageland toch heel heuvelachtig is en dat er daar toch mogelijkheden zijn om het verschil te maken. Ik ben er opgegroeid en heb zelf heel vaak in die regio getraind. De renners maken de wedstrijd uiteraard, maar op een massasprint lijkt het niet meteen te zullen uitdraaien. Er zal wat vanalles in het parcours zitten en hopelijk wordt het een boeiende wedstrijd.”

De krachtpatsers zullen aan zet zijn, verwacht Merckx. “Wout van Aert zal wel een kanshebber zijn en dan heb je ook renners als Remco Evenepoel. Wat Van Aert getoond heeft in de Tour is ongelooflijk. Voor mij is hij dé man van de Tour. Of hij ooit een grote ronde kan winnen? Dat is nog iets anders. Je moet dan het hooggebergte bijvoorbeeld nog over, al zit hij natuurlijk wel in een grote ploeg.”

Johan Museeuw over wegrit: “Dit parcours leunt toch iets meer naar ons, de Belgen”



