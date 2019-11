Eddy Merckx over Poulidor: “Het is ongelooflijk, ik verlies een goede vriend” JBE/MXG

13 november 2019

11u04

Bron: VTM Nieuws 14 Wielrennen Met Raymond Poulidor verliest de internationale wielerwereld een groot kampioen. Ook Eddy Merckx, die vele duels met hem uitvocht in de Ronde van Frankrijk, treurt: “Hij was een zeer vriendelijk man. Ik denk dat er met zijn palmares veel mensen ‘Eeuwige Tweede’ genoemd zouden willen worden.”

Eddy Merckx verliest naast een eeuwige rivaal in de Ronde van Frankrijk vooral een goede vriend. “Als wielrenner was hij een zeer groot kampioen en een heel goede klimmer, een man die moeilijk te kloppen was. Zeker als je ziet welk palmares hij bijeen gefietst heeft, hij is ongelooflijk. Hij gaf zich altijd voor de volle honderd procent. Hij was ook zeer geliefd in Frankrijk en was een hele goeie vriend van mij. Vooral na onze loopbaan hebben we veel tijd samen doorgebracht. Ik ben dikwijls met hem gaan eten, hij was een zeer joviale mens.”

Eeuwige Tweede

Poulidor droeg tijdens en na z’n carrière de bijnaam ‘Eeuwige Tweede’. “Hij ging daar goed mee om, hij heeft een ongelooflijk palmares. Er zijn veel renners die met zo’n palmares wel zo’n bijnaam zouden willen dragen.”

Val

Merckx kwam nog even terug op zijn val van vorige maand: “Ik weet nog altijd niet hoe ik ben gevallen, maar ik ben aan de betere hand. Meer kan ik er voorlopig niet over zeggen.”