Eddy Merckx over de coronacrisis: “Een ramp”, Roger De Vlaeminck geeft toe: “Ik ben bang” JDK

21 maart 2020

03u00

“Een ramp”, noemt Eddy Merckx (74) de coronacrisis waarin de wereld is verzeild. Dan heeft hij het niet in de eerste plaats over coureurs, teams en organisatoren. “Ik denk aan onze economie. En aan de gezondheid van de mensen. Niet in het minst die van mijn eigen familie. Mijn kinderen en kleinkinderen. We mogen dan wel onze voorzorgen nemen, toch leven we een beetje in angst.” Roger De Vlaeminck (72) windt er geen doekjes om. “Ik ben bang”, geeft hij toe. “Al die toestanden, zeg... Een file van vijftig man aan de ingang van de Colruyt. Met mondmaskertjes de winkel in. En hamsteren, hele karren vol! Hoe vreemd is dát? Het zijn dingen die je nooit voor mogelijk hield.” Ook Merckx is onder de indruk. “Dit is du jamais vu. Wie had gedacht dat het zulke extreme proporties zou aannemen? We mogen bijna niks meer. Maar het is echt noodzakelijk. We moeten er voor onbepaalde tijd mee leven.” De lange, sportloze weken in het vooruitzicht zijn een marteling voor de twee freaks. “Verschrikkelijk”, vindt De Vlaeminck. “Waar gaat dat eindigen? Zal er dit jaar nog wel worden gekoerst?”, vraagt Merckx zich af. ‘Den hof’ biedt Roger gelukkig wat afleiding. “Het gras afrijden, onkruid wieden: er is werk genoeg.”

