Eddy Merckx opgenomen in ziekenhuis van Dendermonde na val tijdens fietstocht Redactie

14 oktober 2019

Wielerkampioen Eddy Merckx is gisteren opgenomen in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. De 74-jarige Merckx kwam stevig ten val tijdens een fietstocht.

Volgens de eerste berichten valt de schade mee, al hield Merckx wel een zware hoofdwonde over aan de tuimelperte. Vandaag volgen verdere onderzoeken en bij een bevredigend resultaat zal Merckx verder kunnen herstellen in een gewone ziekenhuiskamer. Aangezien de wielerlegende drager is van een pacemaker, zullen geen risico’s worden genomen. Het is nog niet duidelijk wanneer hij het ziekenhuis zal mogen verlaten.

De ‘Kannibaal’ werd deze zomer nog uitgebreid geëerd door de organisatie van de Tour de France. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de eerste Tour-zege van Merckx vond de ‘Grand Départ’ plaats in Brussel en Merckx was alomtegenwoordig in het straatbeeld.

Merckx wordt beschouwd als de beste wielrenner aller tijden. Onze landgenoot bouwde in de jaren 60 en 70 een imposante erelijst op, zo won hij onder meer vijf keer de Tour (in 1969, 1970, 1971, 1972 en 1974). Daarmee deelt Merckx het record met Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Merckx heeft ook het recordaantal etappezeges in de Tour op zijn naam staan: 34 stuks. De Britse sprinter Mark Cavendish, nog steeds actief, staat tweede op de lijst, met 30 ritzeges.