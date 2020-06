Exclusief voor abonnees Eddy Merckx is “drie maal 25" en krijgt felicitaties van over de hele wereld: “Amai, daar moet werk zijn ingekropen” Bart Audoore

17 juni 2020

04u00 18 Wielrennen 75 jaar, een mijlpaal in een mensenleven. Eddy Merckx noemt het ­liever “drie maal 25", want “jong zijn, is toch plezanter.” Deze redactie bracht, samen met zijn vaste fietsvrienden, cadeautjes en taart naar de jubilaris: op deze manier hoeft verjaren geen straf te zijn. Ons bezoek leverde exclusieve beelden op van een zichtbaar aangedane wielerkampioen.

Toeval bestaat. Net op het moment dat de delegatie van DPG Media (Het ­Laatste Nieuws en VTM) aankomt, draait Merckx de ­automatische poort open van zijn vierkantshoeve in Sint-Brixius-Rode bij Meise. De man schrikt. Niet omdat we een kwartier te vroeg zijn, wel door de samenstelling van het gezelschap. Merckx had journalisten verwacht, maar wist niet dat wij ook zijn vaste fietsmakkers en kompanen van vroeger hadden opgetrommeld. Jos De Schoenmaecker (72), Jos Spruyt (77) en Willy Vekemans (75) waren eigenlijk uitgenodigd om vandaag “een glas te komen drinken” op de 75ste verjaardag van hun kameraad, maar plots staan ze 24 uur vroeger op zijn dorpel. Met een grote taart in de handen.

