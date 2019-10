Echtgenote Raymond Poulidor geeft update over gezondheidstoestand: “We moeten ons voorbereiden op slecht nieuws” LPB

09 oktober 2019

15u45

Bron: Le Parisien 0 Wielrennen Gisèle Bardet, de echtgenote van de Franse wielerlegende Raymond Poulidor, heeft vandaag een update gegeven van de gezondheidstoestand van haar partner. “We moeten ons voorbereiden op slecht nieuws.”

Raymond Poulidor (83) werd begin deze week wegens “grote vermoeidheid” overgebracht naar een ziekenhuis in Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne). “Raymond is heel vermoeid sinds de laatste Tour de France”, luidde het gisteren bij echtgenote Gisèle. Nadere details over de gezondheidstoestand van de Franse ex-renner kwamen niet naar buiten.

In een gesprek met de Franse krant Le Parisien gaf Poulidors echtgenote vandaag meer verduidelijking. De berichten klinken een stuk alarmerender dan gisteren. “De dokters hebben ons gezegd dat ze de nodige testen zullen uitvoeren”, zegt de vrouw van Poulidor. “Maar ze voegden eraan toe dat we ons moeten voorbereiden op slecht nieuws. Raymond zegt al enkele dagen nauwelijks een woord. Als je hem vraagt of hij gegeten of geslapen heeft, antwoordt hij enkel met ‘ja’ of ‘neen’. Ik ben zeer ongerust.”

Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel, stond acht keer op het podium van de Ronde van Frankrijk, maar slaagde er nooit in de Tour te winnen. Hij hield er zijn bijnaam in het wielermilieu aan over: ‘Eeuwige tweede’.