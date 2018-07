Echtgenote Froome is duidelijk: "Chris rijdt de Tour" XC

01 juli 2018

14u04

Bron: CyclismActu/ANP 61 Wielrennen Chris Froome zal starten in de Tour de France, ook als de organisatoren de viervoudig winnaar willen weren. Dat zegt Michelle Froome, de echtgenote en zaakwaarnemer van de Britse renner van Sky.

Via de krant Le Monde kwam vandaag naar buiten dat Tourorganisator ASO Froome wil uitsluiten van deelname, wegens de aanslepende dopingzaak. Bij de Brit werd vorig jaar in de Vuelta een te hoge waarde van het middel salbutamol in zijn urine aangetroffen.

Volgens Le Monde beroept de ASO zich op een artikel uit de reglementen waarin staat dat de organisatie een renner de deelname mag ontzeggen als die de reputatie van het evenement schaadt. De krant weet ook dat Sky beroep heeft aangetekend. Michelle Froome gaat tegenover persbureau Reuters niet in op het nieuws. "Chris rijdt de Tour", is haar korte statement.

Madiot: “Beter dat Froome niet start”

Marc Madiot, voorzitter van de Franse wielerbond en teammanager van Groupama-FDJ, hoopt dan weer dat de beslissing van ASO standhoudt. “Het zou beter zijn als hij er niet is, voor de algemene rust van de Tour”, aldus Madiot bij CyclismActu. "Maar als hij er is, dan is hij er. Ik hoef daar geen commentaar op te geven. Het is aan de justitie om te beslissen, maar ik salueer de ASO om hun handelen.”