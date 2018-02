Echte macho's in de sport, ze bestaan nog: zo eist de nummer twee uit de Ronde van Frankrijk zoen van miss Hans Op de Beeck

14 februari 2018

12u33 0

Opvallende beelden uit de Colombiaanse rittenwedstrijd Oro y Paz. Daar was er controverse dankzij Rigoberto Uran, de Colombiaan van Cannondale-Drapac en het voorbije jaar het nummer twee in de Ronde van Frankrijk achter Chris Froome. De 31-jarige Uran werd gelauwerd omwille van zijn derde plaats in het algemene klassement en zou het podium niet verlaten zonder een zoen van de hostess. De trofee alleen volstond niet. Om dan, wanneer de podiummiss ingaat op zijn verzoek, triomfantelijk het vingertje in de lucht te steken. Uran is bovendien ook fier op zijn staaltje van Zuid-Amerikaans machogedrag: hij zette de beelden op zijn Instagrampagina, met als onderschrift erbij dat een derde plaats ook top is.

Meer dan waarschijnlijk een vette knipoog richting de huidige #MeToo-tijden, maar het mag niet verwonderen dat Uran op sociale media de nodige kritiek oogst. Nadat de Formule 1 al afscheid nam van de 'grid girls' en het darts van zijn 'walk on-girls', wordt ook in het wielrennen de vraag gesteld of podiummissen nog van deze tijd zijn. In de recente Tour Down Under in Australië werden ze al achterwege gelaten.

Mija venga que el pico también es para el tercero! #gorigogo Een foto die is geplaatst door null (@rigobertouran) op 12 feb 2018 om 01:15 CET