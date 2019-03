E3 moet banner met twee gebodypainte vrouwen intrekken van UCI, ontwerper is aangeslagen JDK/YP

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Wielrennen Er is opnieuw een rel ontstaan omtrent de banner van de E3 BinckBank Classic. In een officieel statement maakt de Internationale Wielrenunie (UCI) ethisch bezwaar tegen de affiche en worden de organisatoren aangemaand ze met onmiddellijke ingang in te trekken. De UCI dreigt daarbij met juridische stappen.

“De UCI betreurt de keuze en keurt de banner van de organisator van de E3 BinckBank Classic, een WorldTour-wedstrijd, af”, klinkt het in een officiële mededeling. “De UCI kwam in het verleden al enkele keren tussen om de organisator te wijzen op zijn verantwoordelijkheden betreffende het imago van de koers. De UCI strijdt via verscheidene campagnes al jaren voor een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Daarom vraagt de UCI aan de E3-organisator om de visuele campagne te verwijderen. Als dat niet gebeurt, overweegt de UCI een procedure op te starten bij haar juridische instanties.”

Op de banner versmelten twee gebodypainte podiummissen tot een kikker. Bedoeling is dat de missen op de dag van de wedstrijd de kikker tot prins (de winnaar van de koers) kussen. Ook in 2015 veranderde E3 Harelbeke al eens van banner na afkeuring van de UCI en het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).

Ontwerper Coussens is aangeslagen: “Dit is niet vrouwonvriendelijk, maar kunstig”

Groot ongeloof bij Jacques Coussens, de ontwerper van de banner. “We kregen vrijdagavond een mail van de UCI met de melding dat ze willen dat wij onze campagne met de banner moeten stopzetten. Hij zou te vrouwonvriendelijk zijn. Ik noem het kunstig”, geeft een aangeslagen Jacques Coussens mee. “De banner is een uitbeelding van een sprookje van de gebroeders Grimm. Daarin wordt een kikker gekust door een vrouw en daardoor wordt hij een mooie prins. Dat beeld vind je terug op onze banner. De twee dames op het doek zijn trouwens onze twee podiummissen. Zij zullen de winnaar kussen en daardoor wordt hij de prins van Harelbeke.”

“We gaan ons met het bestuur beraden wat we kunnen doen. Vergeet niet dat er een pak banners her en der uithangen. Ik snap de redenering van de UCI niet. Vrouwonvriendelijk? Ik vind het heel jammer dat we met onze banner zo weer in het nieuws moeten komen.”

In 2015 was er ook al commotie met de banner van de E3 Harelbeke. Daar zorgde toen een opspelende damesjurk met blauwe slip voor. De spreuk was toen ‘Wie knijpt ze in Harelbeke?’. Toen verdween die banner na enkele dagen uit het straatbeeld. De kans dat de kikker hetzelfde lot toebedeeld wordt is zeer groot.

