E3 HARELBEKE RETRO: Piepjonge Van Avermaet klopt op de deur, maar een oude vos is hem te snel af Dries Mombert

23 maart 2018

08u00 0 Wielrennen De E3 Harelbeke, het begin van de Vlaamse Wielerweek. Voor ons het perfecte moment om in de geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag frissen we het geheugen op met de eerste klasseverschijnselen van Greg Van Avermaet. En de zegetocht van een kloeke Noor.

Naar eigen zeggen trapte Greg Van Avermaet in de afgelopen Tirreno-Adriatico zijn beste wattages ooit. Hoewel het er in de voorbije klassiekers door omstandigheden nog niet is uitgekomen, kijkt de verzamelde tegenstand in Harelbeke maar beter uit. De winnaar van vorig seizoen toonde zich er tien jaar geleden een eerste keer in het Vlaamse werk. En hoe.

Boonen op recordjacht

In 2008 start Tom Boonen in West-Vlaanderen met een missie. In de toen nog E3-Prijs Vlaanderen-Harelbeke gaat onze landgenoot op zoek naar een vijfde opeenvolgende overwinning. Na vier triomftochten op rij moet Boonen het zegerecord delen met Rik Van Looy. Enkel Fabian Cancellara lijkt stokken in de wielen te kunnen steken. Verder komt de concurrentie van Alessandro Ballan en Leif Hoste.

Omvangrijke aanvalsgroep

Zoals wel vaker krijgt een groepje avonturiers al vroeg in de wedstrijd een vrijgeleide. Met 15 renners voorop is de kopgroep behoorlijk omvangrijk, gelukkig hebben alle grote ploegen een luitenant mee. Steegmans neemt de honneurs waar voor Boonen en co bij Quick-Step. Een piepjonge Greg Van Avermaet - op dat moment 22 jaar - schuift mee namens Silence-Lotto.

Peloton laat begaan

Net die aanwezigheden zorgen ervoor dat het peloton de koplopers veel te ver laat uitlopen. Silence-Lotto en Quick-Step moeten niet per se werken en ook de andere ploegen weigeren de handschoen op te nemen. Op een dikke vijftig kilometer van de aankomst bedraagt de voorsprong van de aanvallers nog steeds een kleine vier minuten.

Poging van de laatste hoop op de Taaienberg

Werk aan de winkel dus voor Tom Boonen. De kopman van Quick-Step beseft dat hij een vijfde recordzege door de vingers laat glippen en onderneemt actie op 'zijn' Taaienberg. De demarrage is verschroeiend en niemand lijkt te kunnen volgen. Eén man doet dat wel en op een al even indrukwekkende manier: Fabian Cancellara. Het is op dat een afspiegeling van de waardeverhoudingen tussen de twee groten in het klassieke peloton.

Van Avermaet voert zelf de forcing voorin

Geen van beiden slaagt in het opzet om zijn rivaal af te schudden en dat speelt in de kaart van de beteren voorop. Van Avermaet voelt zich sterk en voert de forcing op de laatste helling van de dag. Met nog 20 kilometer op de teller krijgt de tweedejaarsprof vijf man mee. Arvesen (CSC), Kopp (Collstrop), Voeckler (Bouygues), Tombak (Mitsubishi-Jartazi) en Eisel (Team Columbia) duiken wiel in wiel de absolute finale in.

Geen record voor Boonen (voorlopig)

Voor Boonen en co is het schip dan al lang verzonken. De Kempenaar zet Stijn Devolder nog wel aan het werk, maar een vijfde recordezege zit er op 29 maart 2008 niet meer in. Boonen zou in Harelbeke tot 2012 moeten wachten om Rik Van Looy definitief van de tabellen te fietsen.

Anticlimax?

Ondertussen ziet het er voor Van Avermaet steeds beter uit. De 22-jarige knaap van Silence-Lotto moet diep in de finale enkel het hoofd koel houden. Geen sinecure met de aanwezigheid van de veel ervarener Arvesen of de streken van de onberekenbare Voeckler. De twee zijn zo slim om hun troefkaarten niet meteen op tafel te gooien. De Duitser David Kopp doet dat wel. Niemand heeft een antwoord in huis. Met nog drie kilometer te gaan dreigt de E3 Harelbeke op een anticlimax uit te lopen.

Oude vos op zoek naar stilvallende Duitser

Van Avermaet to the rescue dan? Neen, de toekomstige olympische kampioen strijdt in 2008 met de middelen die hij heeft. Hopen dat de Duitser vooraan stilvalt om dan zelf uit te pakken in de sprint. Dat is het plan bij Van Avermaet en dat werkt ook. Zij het dat een oude vos door de mazen van het net weet te glippen. De 33-jarige Kurt-Asle Arvesen gaat met een uitval in de laatste kilometer alsnog op zoek naar Kopp.

Arvesen met betere timing

De 33-jarige Kurt-Asle Arvesen gaat met een uitval in de laatste kilometer alsnog op zoek naar Kopp. De Noor maakt honderden meters goed op de parkerende Duitser en snelt zo in één ruk door naar de zege. Een aanval perfect timen, heet dat dan. Arvesen wint na twee ritten in de Giro de grootste eendagswedstrijd uit zijn carrière.

Van Avermaet zelf klopt vijf seconden later op zijn stuur. De 22-jarige renner blijft in de spurt om de derde plaats nog net Thomas Voeckler voor. De teleurstelling achteraf is er niet minder om. De jonge aanvaller slaakt een zichtbaar ontgoochelde zucht op het podium. Wist hij veel dat hij tien jaar later als titelverdediger zou mogen starten...