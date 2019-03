E3 BinckBank Harelbeke stelt na controverse nieuwe banner voor: “Onze kikker viel van zijn troon” DMM

09 maart 2019

11u27 0 Wielrennen De banner van de E3 BinckBank Harelbeke is om 11u vandaag opnieuw gelanceerd. De vorige banner met twee gebodypainte vrouwen die samen een kikker vormdeen, werd afgekeurd door de UCI. De organisatie bleef voor zijn nieuw ontwerp wel trouw aan de kikker. Ook de slogan “Wie kroont zich tot prins in Harelbeke” blijft behouden.

Geen gebodypainte vrouwen op de nieuwe affiche van de E3 BinckBank Harelbeke. De organisatie stelde vandaag bij bedrijf Waelkens in Oostrozebeke de nieuwe banner voor. Ook deze keer weer met ene kikker in de hoofdrol. “Door onvoorziene omstandigheden viel onze kikker van zijn troon”, luidt het onderschrift. Het beeld daarbij is een grafisch vormgegeven kikker liggend op zijn rug.

“Wij moesten dus op zoek naar iets nieuws om onze wedstrijd van vrijdag 29 maart aan te kondigen en uiteindelijk is de ‘kikkerbanner’ vervangen door een nieuwe ‘kikkerbanner’”, verduidelijkt Jacques Coussens van het organiserende comité. “Nu niet met twee gebodypainte vrouwen maar een gewone kikker die op zijn rug ligt op een lelieblad. De spreuk ‘Wie kroont zich tot de prins in Harelbeke?’ werd wel behouden. Onze kikker viel dus een beetje van zijn troon.”

“Ik snap nog altijd de commotie rond onze oude banner niet”, vervolgde Coussens. “Ik vond het geheel kunstig, origineel en zeker niet aanstootgevend of vrouwonvriendelijk. Het is erg dat dergelijke zaken in 2019 niet meer kunnen, maar wij moesten zwichten voor de eisen van de UCI. Ik hoop dat met deze nieuwe ‘kikkerbanner’ nu alles opnieuw peis en vree wordt.”

Door "onvoorziene omstandigheden" viel onze kikker van zijn troon...



Maar hou onze kikker in het oog op vrijdag 29 maart!!#e3binckbankclassic pic.twitter.com/dZ3M0vsCEf E3 BinckBank Classic(@ E3Harelbeke) link

Vorige banner verboden door UCI

De banner ‘Wie kroont zich tot prins in Harelbeke?’ met daarop de twee gebodypainte vrouwen die een kikker vormen, werd op maandag 25 februari al voorgesteld. Nog geen week later kregen de organisatoren van de UCI een e-mail met de melding dat de ‘kikkerbanner’ niet door de beugel kon, vrouwonvriendelijk was, en dat die zo snel mogelijk uit roulatie moest genomen worden. De organisatoren overlegden even, maar gingen al snel tot actie over en verwijderden de banner uit het straatbeeld en advertenties. Via hun website zochten de organisatoren inspiratie voor hun nieuwe affiche.