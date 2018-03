E3 behoudt bloemenmeisjes, en laat Cameron Vandenbroucke opdraven JME

23 maart 2018

Geen bloemenmeisjes meer in de voorjaarskoersen van Flanders Classics? Dan pakt E3 Harelbeke als tegenreactie uit met dubbel zoveel bloemenmeisjes. Schoonheden Alycia Vandenabeele, Femke Herygers, Elise Plaisir én Cameron Vandenbroucke, dochter van Frank, mochten voor het straaltje zonneschijn zorgen op het podium. Dat zijn er 4 in plaats van de gebruikelijke 2 dames. “De bloemenmeisjes vormen een mooie traditie die wij in ere willen houden”, zegt Jacques Coussens van E3. "Niet alleen voor deze editie, maar ook voor de volgende edities."