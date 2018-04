Dylan Teuns wil in voetsporen Gilbert treden op Muur van Hoei: "Denk dat ik Valverde kan kloppen" Bart Audoore

17 april 2018

08u13 0 Wielrennen Overdrijven we als we Dylan Teuns (26, BMC) medefavoriet noemen voor de Waalse Pijl? Neen, toch? Vorig jaar werd de Limburgse puncher knap derde op de Muur van Hoei. Morgen legt hij de lat opnieuw hoog. "Die 'arrivée' is toch magnifiek?"

Na de Amstel Gold Race zag je er bijzonder teleurgesteld uit. Ben je al een beetje bekomen van zondag?

"Ik heb tijd nodig gehad om de tegenslag te verwerken. Vorig jaar reed ik ongeveer dezelfde wedstrijd (44ste, red.) en was ik tevreden. Nu ben ik zwaar ontgoocheld met de 25ste plaats. Omdat ik voelde dat er veel meer in zat."

Dat zou je ook als iets positiefs kunnen onthouden: je hebt de benen die je wilde hebben.

"Dat vergeet ik niet. Ik ben zeer tevreden over mijn conditie. Ik heb gevoeld dat ik sterk ben op de beklimmingen. Helaas heb ik een paar kleine foutjes gemaakt, en ook één grote: op de Geulhemmerberg, toen Valverde en co wegreden, zat ik niet op de plek waar ik moest zitten... Maar het is geen schande om op je 26ste af en toe nog een fout te maken, toch? Daar leer je het meest uit."

