Dylan Teuns start met vertrouwen: "Met deze conditie moet ik morgen niet twijfelen"

28 februari 2020

19u16

Bron: Belga 0 Wielrennen Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) start met vertrouwen in de Omloop. Na verscheidene ereplaatsen in de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol, waar hij ook naar de zege in de tijdrit knalde, weet hij dat hij de goede vorm te pakken heeft. “Met deze conditie moet ik zaterdag niet twijfelen", zegt hij op een persmoment. "Ik start met vertrouwen."

Teuns finishte vorig jaar als vijfde in de Omloop. "Veel mensen schuiven me naar voren als de favoriet voor zaterdag. Zelf vind ik dat overdreven. Greg Van Avermaet was ook goed in Valencia en de Algarve. Wout van Aert en Tiesj Benoot waren op hoogtestage en hebben we nog niet gezien, maar die zullen ook wel in orde zijn. Het blok van Deceuninck - Quick-Step is altijd sterk in deze wedstrijden en Zdenek Stybar won al in de Ronde van San Juan, om maar één van hen te noemen. Ik verwacht ook wat van Tim Wellens en Philippe Gilbert. Ik onderschat niemand. Bovendien, wat is dat de grote favoriet? Ik lees geen kranten, ik ben niet bezig met sterren. De koers is onvoorspelbaar en je moet altijd de dag zelf zien hoe de wedstrijd verloopt."

Vorig jaar werd ik ook vijfde in de Ronde van Valencia, net zoals nu. Ik heb zo'n beetje dezelfde aanloop als toen. Ik denk wel dat ik sterker ben dan vorig jaar. Ik ben alleszins een betere renner, elk jaar zet ik een kleine stap. Dat is nu niet anders en ik ben blij met de stappen die ik heb gezet. Maar ik heb nog niet de topvorm te pakken. Mijn grote doelen liggen later in het voorjaar, zoals dat bij veel andere renners is. Niemand is nu al in topvorm, niemand in het peloton wil dat nu ook al. Maar ik geef toe dat ik blij ben met deze conditie en dat ik met zo'n vorm zeker met vertrouwen mag starten"

Er worden helse weersomstandigheden voorspeld. "Daar sta ik niet om te springen, maar ik ben er ook niet bang van. Ik heb in zo'n omstandigheden al goede resultaten gereden. Vorig jaar in Luik-Bastenaken-Luik finishte ik als negende, in 2016 was het verschrikkelijk weer en reed ik ook goed (17e). Het is voor iedereen in het peloton gelijk."

Naast Teuns zaten Sonny Colbrelli en Heinrich Haussler. "We staan alle drie op gelijke hoogte. Het is heel simpel, we zijn een team en collectief sterk. In het verleden heeft Quick-Step ook al vaak bewezen dat je als ploeg de beste resultaten haalt en wij willen diezelfde teamgeest creëren.”