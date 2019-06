Dylan Teuns slaat dubbelslag in Dauphiné: ritwinst én gele trui na spektakelfinale JH

10 juni 2019

16u15 0 Wielrennen Belgisch succes in de Dauphiné vandaag: Dylan Teuns heeft de tweede rit van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De renner van Bahrain-Merida klopte Guillaume Martin in een prangende sprint met twee. Door zijn ritwinst is Teuns ook de nieuwe leider.

Opnieuw geen eenvoudige rit in de Dauphiné vandaag. Op maar liefst acht bergjes waren er punten te verdienen voor de bergtrui, ook al waren het niet de grootste cols, zou het toch in de kleren kruipen. Zeker met het gure regenweer dat de renners moesten trotseren tussen Mauriac en Craponne-sur-Arzon, een rit van 180 kilometer.

De lastige omstandigheden inspireerden een groep van veertien om voor een vroeg offensief te kiezen. Aan kwaliteit van de vluchters was er allerminst gebrek: Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna , Tom Dumoulin, Jack Haig, Benoit Cosnefroy, Gregor Mühlberger, Emannuel Buchmann, Gorka Izagirre, Ruben Fernandez, David Gaudu, Carl Fredrik Hagen, Alessandro De Marchi, Sepp Kuss en Michal Kwiatkowski kozen voor de aanval. Die laatste liet zich al snel uitzakken om zijn kopman Chris Froome bij te staan. Mooie namen dus vooraan, de Belgen hadden de slag gemist.

Maar op vijftig kilometer van het einde viel de groep uit elkaar. Dumoulin, Gaudu, Buchmann en Izagirre lieten hun medevluchters bergop ter plaatse. Julian Alaphilippe was verrassend niet mee en werd door het peloton opgeslorpt. De troepen van Chris Froome waren niet van plan om Dumoulin en co een vrijgeleide te geven, met oog op het algemeen klassement.

Zo zat ook voor deze vier de vlucht er op met nog 35 kilometer te gaan en werd er een vers blik renners opengetrokken. Deze keer waren de Belgen wél op de afspraak: Philippe Gilbert, Dylan Teuns en Serge Pauwels sprongen mee in een nieuwe kopgroep. Na de laatste, steile helling van de dag bleven enkel (een indrukwekkende) Teuns en Guillaume Martin nog over. Daarachter chaos troef: ook de klassementsmannen maakten oorlog. Onder anderen Chris Froome, Nairo Quintana en Jakob Fuglsang waren meteen op de afspraak, Romain Bardet en Richie Porte waren dat niet.

Door de achterstand van de groep van Bardet reden Froome en de andere favorieten de laatste 15 kilometer vol door. Bovendien hadden Froome met Poels en Fuglsang met Lutsenko nog twee ploegmakkers mee vooraan. De achtervolgers hadden de twee leiders voortdurend in het zicht, maar de ijzersterke Teuns en Martin zetten een bravourestukje neer. Het duo behield de hele tijd een voorsprong van een twintigtal seconden en ging in de finale ook sprinten voor de zege. Daarin liet onze landgenoot zich bijna verassen door zijn Franse medevluchters, maar in de laatste honderd meter kon de renner van Bahrain-Merida er toch nog overkomen. Dankzij zijn ritzege mag hij morgen ook starten in de gele leiderstrui, waar hij een voorsprong van drie seconden op Martin en twintig seconden op Fuglsang, die vandaag derde werd, verdedigt. De groep met Bardet verloor vandaag 31 seconden op de groep Froome.