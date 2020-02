Dylan Teuns derde op aankomst bergop Ronde van Valencia, geen breuken voor Oliver Naesen na val MG/ABD

06 februari 2020

20u11 1 Wielrennen Tadej Pogacar heeft de tweede rit van de Ronde van Valencia gewonnen. De 21-jarige Sloveen haalde het op een korte, maar lastige slotklim voor Alejandro Valverde en onze landgenoot Dylan Teuns. Pogacar is ook meteen de nieuwe leider.

Pittige aankomst vandaag in de Ronde van Valencia. Het ging tot twaalf procent omhoog in de slotkilometer naar het meteostation van Cullera, waar de tweede rit in de Ronde van Valencia arriveerde. In de laatste 250 meter was de helling nog zes procent. Ideaal voor punchers als Philippe Gilbert, Alejandro Valverde en Dylan Teuns, die vorig jaar nog in de Tour de France op de Planche des Belles Filles won. Gilbert kwam niet in het stuk voor, Teuns daarentegen snelde naar een derde plek. Hij moest alleen Valverde en toptalent Pogacar voor laten gaan. Greg Van Avermaet werd tiende.

🚵‍♂️ | De kop is eraf voor supertalent Tadej Pogacar! Hij klopt Valverde in de tweede etappe van de Ronde van Valencia 🙌 #VCV2020 pic.twitter.com/hsXCHrjI9S Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Geen breuken voor Naesen, Gallopin breekt pols

Met ruime achterstand op ritwinnaar Tadej Pogacar bereikte Oliver Naesen de top van de steile slotklim in Cullera. Naesen droeg op zijn rug de tekenen van een val. De Oost-Vlaming trok naar het ziekenhuis, maar daar kwamen geen breuken aan het licht. Dat was echter wel het geval voor ploegmaat Tony Gallopin. De Fransman liep een breukje op in zijn pols.

“Bij een renner uit het team van Alberto Contador brak in volle finale het stuur van zijn fiets. Ik zag hoe hij van de ene kant van de weg naar de andere kant werd geslingerd. Tony Gallopin en ik konden geen kant meer op. We vielen en ik kreeg nog een fiets bovenop mij.” (MG)

#VCV2020 - Stage 2 - Top 10 pic.twitter.com/C4lSeinQEC La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link