DWARS DOOR VLAANDEREN RETRO: Geen record voor Rambo in 'zijn' klassieker, Van Impe wint voor overleden zoontje Dries Mombert

28 maart 2018

08u00 0 Wielrennen De koers is volop in het land. Voor ons het perfecte moment om in de geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag denken we terug aan de 64ste editie van Dwars door Vlaanderen. Het gloriemoment voor Kevin Van Impe.

Met z'n twaalven zijn ze. De renners die Dwars door Vlaanderen tweemaal op hun palmares konden bijschrijven. Van die twaalf kwam Niko Eeckhout het dichtst bij een derde zege én het absolute record. 'Rambo' finishte in Waregem tot tweemaal toe tweede. In 2007 moest hij zijn meerdere erkennen in een massasprint tegen Tom Boonen. In 2009 kwam hij er op 38-jarige leeftijd nog een beetje dichterbij. Enkel Kevin Van Impe, het neefje van oud-Tourwinnaar Lucien, stond een zegerecord in de weg...

Vandenbroucke aan de start

Het moet het laatste voorjaar van Frank Vandenbroucke geweest zijn in 2009. Het gevallen godenkind treedt één week na Nokere Koerse op 25 maart aan in Dwars door Vlaanderen. 'VDB' draagt de kleuren van Cinelli-Down Under en start in Roeselare aan de mooiste wedstrijd op het programma van zijn voorseizoen. Titelverdediger Sylvain Chavanel is er ook bij. Hij maakt deel uit van een ijzersterk Quick.Step-blok.

Quick.Step vol op de Oude Kwaremont

De mannen van Patrick Lefevere willen zich zoals gewoonlijk vroeg in de finale laten gelden. Niemand minder dan Stijn Devolder opent de debatten op de Oude Kwaremont. 'Volderke' trekt op meer dan zeventig kilometer een stevige streep. De eerste schifting is gemaakt.

Trio voorop in finale

Op de tweede afscheiding is het wachten tot na de Tiegemberg. Op zo'n 25 kilometer werken ploegmakkers Boonen en Van Impe zich los. Enkel Heinrich Haussler kan volgen. De Duitse Australiër van Cervélo kent een begenadigde dag in slechte weersomstandigheden. "Ik bevroor bijna in de beginfase van de wedstrijd", zou hij achteraf verklaren.

'Barbie' krijgt gezelschap van 'Rambo'

Ondanks zijn sterke benen kijkt Haussler diep in de finale wel nog even de kat uit de boom. 'Barbie' zit in de tang bij het Quick.Step-duo Boonen-Van Impe en wacht op volk uit de achtergrond. Twee renners maken de brug, maar helaas voor Haussler levert dat een derde Quick.Step-renner op in de spits van de koers. Devolder sluit aan voorin, samen met tweevoudig winnaar Niko Eeckhout.

Het blok er op

Met titelverdediger Chavanel, De Weert en wijlen Wouter Weylandt in de achtervolgende groep is Quick.Step alomtegenwoordig. De renners van Patrick Lefevere zetten het blok erop en zo is op 20 kilometer van de aankomst duidelijk dat de winnaar vooraan zit.

Prikjes Haussler

Haussler wil liever niet met Boonen naar de meet en deelt op weg naar Waregem de ene speldenprik na de andere uit. De Australiër raak moeilijk weg, al mat hij zijn medevluchters wel ongeduldig af.

Van Impe en Eeckhout vinden elkaar

Veel geslepener is de ontsnapping van Kevin Van Impe. De op papier minste Quick.Stepper is na een minder 2008 op revanche belust. Van Impe heeft iets in zijn mars en liet eerder al flitsen van zijn kunnen zien met een 9de plaats in Parijs-Roubaix. Niko Eeckhout ruikt zijn kans en springt naar het wiel van de ontsnapte Oost-Vlaming.

Haussler geringeloord

Haussler heeft zich laten ringeloren en ziet de kop van de wedstrijd niet meer terug. Devolder en Boonen geloven in Van Impes kansen, al heeft die met Eeckhout wel een kwaaie klant mee. De 38-jarige West-Vlaming is op rijpe leeftijd nog steeds een van de snellere Belgen. Het zegerecord ligt bovendien voor het grijpen.

Sprinten!

Ondanks enkele schijnmanoeuvres trekt Van Impe toch met Eeckhout naar de meet. Waregem maakt zich op voor een prangend sprintje, maar dat zou het uiteindelijk nooit worden. Eeckhout is helemaal uitgeperst na een lastige wedstrijd en kan niet meer reageren op de aanzet van Van Impe. De Oost-Vlaming springt naar de grootste zege uit zijn carrière. "Dit is voor mijn overleden zoontje", zou hij na de aankomst geëmotioneerd vertellen.

Gestopt in 2012

Vier jaar na zijn zege in de Vlaamse (semi-klassieker) zou Van Impe stoppen met wielrennen. Na de Driedaagse van West-Vlaanderen geeft de Oost-Vlaming er in het shirt van Vacansoleil-DCM gedemotiveerd de brui aan. Enkele jaren later zou hij in het circuit van eliterenners zonder contract stappen.